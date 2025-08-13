CotizacionesSecciones
PFGC: Performance Food Group Company

108.75 USD 4.00 (3.82%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PFGC de hoy ha cambiado un 3.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 104.85, mientras que el máximo ha alcanzado 108.93.

Rango diario
104.85 108.93
Rango anual
68.40 109.05
Cierres anteriores
104.75
Open
104.85
Bid
108.75
Ask
109.05
Low
104.85
High
108.93
Volumen
5.277 K
Cambio diario
3.82%
Cambio mensual
5.60%
Cambio a 6 meses
38.76%
Cambio anual
39.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B