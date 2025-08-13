Валюты / PFGC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PFGC: Performance Food Group Company
104.75 USD 0.67 (0.64%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PFGC за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.24, а максимальная — 107.08.
Следите за динамикой Performance Food Group Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PFGC
- PFG открывает двери для US Foods на фоне давления активистов
- PFG opens the door to US Foods amid activist pressure
- Акции Performance Food Group достигли исторического максимума в $105,91
- Performance Food Group stock hits all-time high at 105.91 USD
- Performance Food Group: Solid Momentum Offset By Weaker Margins (NYSE:PFGC)
- Performance Food Group stock hits all-time high at 104.39 USD
- Alibaba To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Ameresco (NYSE:AMRC), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- This Zscaler Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Chemed (NYSE:CHE), Performance Food Gr (NYSE:PFGC)
- Piper Sandler raises US Foods stock price target to $85 from $77
- Performance Food Group stock rating upgraded by Piper Sandler to Overweight
- Performance Food Group stock price target maintained at $115 by Guggenheim
- These Analysts Increase Their Forecasts On Performance Food Group Following Strong Q2 Earnings - Performance Food Gr (NYSE:PFGC)
- Performance Food Group stock price target raised to $118 by Truist
- Food PPI inflation slows in July but remains high, Truist notes
- Performance Food Group stock price target raised to $115 by Guggenheim
- Performance Food Group stock price target raised to $115 by Wells Fargo
- Stock Market News for Aug 14, 2025
- Crude Oil Down 1%; Performance Food Group Earnings Top Views - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Performance Food Group Company (PFGC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Performance Food Group Hits Record Sales
- Why Is Performance Food Group Stock Climbing Wednesday? - Performance Food Gr (NYSE:PFGC)
- Performance Food Group (PFGC) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- Performance Food Group Co earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Performance Food Sales Jump 12 Percent
Дневной диапазон
104.24 107.08
Годовой диапазон
68.40 107.08
- Предыдущее закрытие
- 104.08
- Open
- 106.55
- Bid
- 104.75
- Ask
- 105.05
- Low
- 104.24
- High
- 107.08
- Объем
- 3.856 K
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- 1.72%
- 6-месячное изменение
- 33.66%
- Годовое изменение
- 34.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.