PEB-PH
PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P

18.32 USD 0.08 (0.44%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PEB-PH para hoje mudou para 0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.28 e o mais alto foi 18.45.

Veja a dinâmica do par de moedas Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PEB-PH hoje?

Hoje Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) está avaliado em 18.32. O instrumento é negociado dentro de 0.44%, o fechamento de ontem foi 18.24, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PEB-PH em tempo real.

As ações de Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P pagam dividendos?

Atualmente Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P está avaliado em 18.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.90% e USD. Monitore os movimentos de PEB-PH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PEB-PH?

Você pode comprar ações de Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) pelo preço atual 18.32. Ordens geralmente são executadas perto de 18.32 ou 18.62, enquanto 14 e -0.70% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PEB-PH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PEB-PH?

Investir em Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P envolve considerar a faixa anual 15.81 - 18.92 e o preço atual 18.32. Muitos comparam 2.23% e 9.90% antes de enviar ordens em 18.32 ou 18.62. Estude as mudanças diárias de preço de PEB-PH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Pebblebrook Hotel Trust?

O maior preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) no último ano foi 18.92. As ações oscilaram bastante dentro de 15.81 - 18.92, e a comparação com 18.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Pebblebrook Hotel Trust?

O menor preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) no ano foi 15.81. A comparação com o preço atual 18.32 e 15.81 - 18.92 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PEB-PH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PEB-PH?

No passado Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.24 e 9.90% após os eventos corporativos.

Faixa diária
18.28 18.45
Faixa anual
15.81 18.92
Fechamento anterior
18.24
Open
18.45
Bid
18.32
Ask
18.62
Low
18.28
High
18.45
Volume
14
Mudança diária
0.44%
Mudança mensal
2.23%
Mudança de 6 meses
9.90%
Mudança anual
9.90%
