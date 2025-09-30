- Visão do mercado
PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P
A taxa do PEB-PH para hoje mudou para 0.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.28 e o mais alto foi 18.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PEB-PH hoje?
Hoje Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) está avaliado em 18.32. O instrumento é negociado dentro de 0.44%, o fechamento de ontem foi 18.24, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PEB-PH em tempo real.
As ações de Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P pagam dividendos?
Atualmente Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P está avaliado em 18.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.90% e USD. Monitore os movimentos de PEB-PH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PEB-PH?
Você pode comprar ações de Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) pelo preço atual 18.32. Ordens geralmente são executadas perto de 18.32 ou 18.62, enquanto 14 e -0.70% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PEB-PH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PEB-PH?
Investir em Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P envolve considerar a faixa anual 15.81 - 18.92 e o preço atual 18.32. Muitos comparam 2.23% e 9.90% antes de enviar ordens em 18.32 ou 18.62. Estude as mudanças diárias de preço de PEB-PH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Pebblebrook Hotel Trust?
O maior preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) no último ano foi 18.92. As ações oscilaram bastante dentro de 15.81 - 18.92, e a comparação com 18.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Pebblebrook Hotel Trust?
O menor preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) no ano foi 15.81. A comparação com o preço atual 18.32 e 15.81 - 18.92 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PEB-PH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PEB-PH?
No passado Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.24 e 9.90% após os eventos corporativos.
