PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P
El tipo de cambio de PEB-PH de hoy ha cambiado un 0.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.28, mientras que el máximo ha alcanzado 18.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PEB-PH hoy?
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) se evalúa hoy en 18.32. El instrumento se negocia dentro de 0.44%; el cierre de ayer ha sido 18.24 y el volumen comercial ha alcanzado 14. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PEB-PH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P?
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P se evalúa actualmente en 18.32. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.90% y USD. Monitoree los movimientos de PEB-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PEB-PH?
Puede comprar acciones de Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) al precio actual de 18.32. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.32 o 18.62, mientras que 14 y -0.70% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PEB-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PEB-PH?
Invertir en Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P implica tener en cuenta el rango anual 15.81 - 18.92 y el precio actual 18.32. Muchos comparan 2.23% y 9.90% antes de colocar órdenes en 18.32 o 18.62. Estudie los cambios diarios de precios de PEB-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Pebblebrook Hotel Trust?
El precio más alto de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) en el último año ha sido 18.92. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.81 - 18.92, una comparación con 18.24 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Pebblebrook Hotel Trust?
El precio más bajo de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) para el año ha sido 15.81. La comparación con los actuales 18.32 y 15.81 - 18.92 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PEB-PH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PEB-PH?
En el pasado, Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.24 y 9.90% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.24
- Open
- 18.45
- Bid
- 18.32
- Ask
- 18.62
- Low
- 18.28
- High
- 18.45
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- 0.44%
- Cambio mensual
- 2.23%
- Cambio a 6 meses
- 9.90%
- Cambio anual
- 9.90%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.