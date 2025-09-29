CotizacionesSecciones
PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P

18.32 USD 0.08 (0.44%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PEB-PH de hoy ha cambiado un 0.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.28, mientras que el máximo ha alcanzado 18.45.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de PEB-PH hoy?

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) se evalúa hoy en 18.32. El instrumento se negocia dentro de 0.44%; el cierre de ayer ha sido 18.24 y el volumen comercial ha alcanzado 14. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PEB-PH en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P?

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P se evalúa actualmente en 18.32. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.90% y USD. Monitoree los movimientos de PEB-PH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de PEB-PH?

Puede comprar acciones de Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) al precio actual de 18.32. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.32 o 18.62, mientras que 14 y -0.70% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PEB-PH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de PEB-PH?

Invertir en Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P implica tener en cuenta el rango anual 15.81 - 18.92 y el precio actual 18.32. Muchos comparan 2.23% y 9.90% antes de colocar órdenes en 18.32 o 18.62. Estudie los cambios diarios de precios de PEB-PH en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Pebblebrook Hotel Trust?

El precio más alto de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) en el último año ha sido 18.92. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.81 - 18.92, una comparación con 18.24 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Pebblebrook Hotel Trust?

El precio más bajo de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) para el año ha sido 15.81. La comparación con los actuales 18.32 y 15.81 - 18.92 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PEB-PH en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PEB-PH?

En el pasado, Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.24 y 9.90% después de las acciones corporativas.

Rango diario
18.28 18.45
Rango anual
15.81 18.92
Cierres anteriores
18.24
Open
18.45
Bid
18.32
Ask
18.62
Low
18.28
High
18.45
Volumen
14
Cambio diario
0.44%
Cambio mensual
2.23%
Cambio a 6 meses
9.90%
Cambio anual
9.90%
