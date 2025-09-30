- Panoramica
PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P
Il tasso di cambio PEB-PH ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.28 e ad un massimo di 18.45.
Segui le dinamiche di Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PEB-PH oggi?
Oggi le azioni Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P sono prezzate a 18.32. Viene scambiato all'interno di 0.44%, la chiusura di ieri è stata 18.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PEB-PH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P pagano dividendi?
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P è attualmente valutato a 18.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PEB-PH.
Come acquistare azioni PEB-PH?
Puoi acquistare azioni Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P al prezzo attuale di 18.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.32 o 18.62, mentre 14 e -0.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PEB-PH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PEB-PH?
Investire in Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P implica considerare l'intervallo annuale 15.81 - 18.92 e il prezzo attuale 18.32. Molti confrontano 2.23% e 9.90% prima di effettuare ordini su 18.32 o 18.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PEB-PH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?
Il prezzo massimo di Pebblebrook Hotel Trust nell'ultimo anno è stato 18.92. All'interno di 15.81 - 18.92, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?
Il prezzo più basso di Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) nel corso dell'anno è stato 15.81. Confrontandolo con gli attuali 18.32 e 15.81 - 18.92 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PEB-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PEB-PH?
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.24 e 9.90%.
- Chiusura Precedente
- 18.24
- Apertura
- 18.45
- Bid
- 18.32
- Ask
- 18.62
- Minimo
- 18.28
- Massimo
- 18.45
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 0.44%
- Variazione Mensile
- 2.23%
- Variazione Semestrale
- 9.90%
- Variazione Annuale
- 9.90%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4