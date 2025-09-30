QuotazioniSezioni
PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P

18.32 USD 0.08 (0.44%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PEB-PH ha avuto una variazione del 0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.28 e ad un massimo di 18.45.

Segui le dinamiche di Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PEB-PH oggi?

Oggi le azioni Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P sono prezzate a 18.32. Viene scambiato all'interno di 0.44%, la chiusura di ieri è stata 18.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PEB-PH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P pagano dividendi?

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P è attualmente valutato a 18.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.90% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PEB-PH.

Come acquistare azioni PEB-PH?

Puoi acquistare azioni Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P al prezzo attuale di 18.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.32 o 18.62, mentre 14 e -0.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PEB-PH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PEB-PH?

Investire in Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P implica considerare l'intervallo annuale 15.81 - 18.92 e il prezzo attuale 18.32. Molti confrontano 2.23% e 9.90% prima di effettuare ordini su 18.32 o 18.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PEB-PH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?

Il prezzo massimo di Pebblebrook Hotel Trust nell'ultimo anno è stato 18.92. All'interno di 15.81 - 18.92, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?

Il prezzo più basso di Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) nel corso dell'anno è stato 15.81. Confrontandolo con gli attuali 18.32 e 15.81 - 18.92 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PEB-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PEB-PH?

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.24 e 9.90%.

Intervallo Giornaliero
18.28 18.45
Intervallo Annuale
15.81 18.92
Chiusura Precedente
18.24
Apertura
18.45
Bid
18.32
Ask
18.62
Minimo
18.28
Massimo
18.45
Volume
14
Variazione giornaliera
0.44%
Variazione Mensile
2.23%
Variazione Semestrale
9.90%
Variazione Annuale
9.90%
