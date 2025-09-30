KurseKategorien
PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P

18.32 USD 0.08 (0.44%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PEB-PH hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.28 bis zu einem Hoch von 18.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PEB-PH heute?

Die Aktie von Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) notiert heute bei 18.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.44% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.24 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von PEB-PH zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PEB-PH Dividenden?

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P wird derzeit mit 18.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PEB-PH zu verfolgen.

Wie kaufe ich PEB-PH-Aktien?

Sie können Aktien von Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) zum aktuellen Kurs von 18.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.32 oder 18.62 platziert, während 14 und -0.70% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PEB-PH auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PEB-PH-Aktien?

Bei einer Investition in Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P müssen die jährliche Spanne 15.81 - 18.92 und der aktuelle Kurs 18.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.23% und 9.90%, bevor sie Orders zu 18.32 oder 18.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PEB-PH.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pebblebrook Hotel Trust?

Der höchste Kurs von Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) im vergangenen Jahr lag bei 18.92. Innerhalb von 15.81 - 18.92 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pebblebrook Hotel Trust?

Der niedrigste Kurs von Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) im Laufe des Jahres betrug 15.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.32 und der Spanne 15.81 - 18.92 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PEB-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PEB-PH statt?

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.24 und 9.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
18.28 18.45
Jahresspanne
15.81 18.92
Vorheriger Schlusskurs
18.24
Eröffnung
18.45
Bid
18.32
Ask
18.62
Tief
18.28
Hoch
18.45
Volumen
14
Tagesänderung
0.44%
Monatsänderung
2.23%
6-Monatsänderung
9.90%
Jahresänderung
9.90%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4