PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P
Der Wechselkurs von PEB-PH hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.28 bis zu einem Hoch von 18.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PEB-PH heute?
Die Aktie von Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) notiert heute bei 18.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.44% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.24 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von PEB-PH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PEB-PH Dividenden?
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P wird derzeit mit 18.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PEB-PH zu verfolgen.
Wie kaufe ich PEB-PH-Aktien?
Sie können Aktien von Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) zum aktuellen Kurs von 18.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.32 oder 18.62 platziert, während 14 und -0.70% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PEB-PH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PEB-PH-Aktien?
Bei einer Investition in Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P müssen die jährliche Spanne 15.81 - 18.92 und der aktuelle Kurs 18.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.23% und 9.90%, bevor sie Orders zu 18.32 oder 18.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PEB-PH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pebblebrook Hotel Trust?
Der höchste Kurs von Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) im vergangenen Jahr lag bei 18.92. Innerhalb von 15.81 - 18.92 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pebblebrook Hotel Trust?
Der niedrigste Kurs von Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) im Laufe des Jahres betrug 15.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.32 und der Spanne 15.81 - 18.92 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PEB-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PEB-PH statt?
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.24 und 9.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.24
- Eröffnung
- 18.45
- Bid
- 18.32
- Ask
- 18.62
- Tief
- 18.28
- Hoch
- 18.45
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- 2.23%
- 6-Monatsänderung
- 9.90%
- Jahresänderung
- 9.90%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4