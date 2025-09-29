PEB-PH股票今天的价格是多少？ Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P股票今天的定价为18.32。它在0.44%范围内交易，昨天的收盘价为18.24，交易量达到14。PEB-PH的实时价格图表显示了这些更新。

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P股票是否支付股息？ Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P目前的价值为18.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.90%和USD。实时查看图表以跟踪PEB-PH走势。

如何购买PEB-PH股票？ 您可以以18.32的当前价格购买Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P股票。订单通常设置在18.32或18.62附近，而14和-0.70%显示市场活动。立即关注PEB-PH的实时图表更新。

如何投资PEB-PH股票？ 投资Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P需要考虑年度范围15.81 - 18.92和当前价格18.32。许多人在以18.32或18.62下订单之前，会比较2.23%和。实时查看PEB-PH价格图表，了解每日变化。

Pebblebrook Hotel Trust股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Pebblebrook Hotel Trust的最高价格是18.92。在15.81 - 18.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P的绩效。

Pebblebrook Hotel Trust股票的最低价格是多少？ Pebblebrook Hotel Trust（PEB-PH）的最低价格为15.81。将其与当前的18.32和15.81 - 18.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEB-PH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。