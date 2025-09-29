报价部分
PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P

18.32 USD 0.08 (0.44%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PEB-PH汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点18.28和高点18.45进行交易。

关注Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PEB-PH股票今天的价格是多少？

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P股票今天的定价为18.32。它在0.44%范围内交易，昨天的收盘价为18.24，交易量达到14。PEB-PH的实时价格图表显示了这些更新。

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P股票是否支付股息？

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P目前的价值为18.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.90%和USD。实时查看图表以跟踪PEB-PH走势。

如何购买PEB-PH股票？

您可以以18.32的当前价格购买Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P股票。订单通常设置在18.32或18.62附近，而14和-0.70%显示市场活动。立即关注PEB-PH的实时图表更新。

如何投资PEB-PH股票？

投资Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P需要考虑年度范围15.81 - 18.92和当前价格18.32。许多人在以18.32或18.62下订单之前，会比较2.23%和。实时查看PEB-PH价格图表，了解每日变化。

Pebblebrook Hotel Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pebblebrook Hotel Trust的最高价格是18.92。在15.81 - 18.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P的绩效。

Pebblebrook Hotel Trust股票的最低价格是多少？

Pebblebrook Hotel Trust（PEB-PH）的最低价格为15.81。将其与当前的18.32和15.81 - 18.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEB-PH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PEB-PH股票是什么时候拆分的？

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.24和9.90%中可见。

日范围
18.28 18.45
年范围
15.81 18.92
前一天收盘价
18.24
开盘价
18.45
卖价
18.32
买价
18.62
最低价
18.28
最高价
18.45
交易量
14
日变化
0.44%
月变化
2.23%
6个月变化
9.90%
年变化
9.90%
