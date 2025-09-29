PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P
今日PEB-PH汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点18.28和高点18.45进行交易。
关注Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PEB-PH股票今天的价格是多少？
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P股票今天的定价为18.32。它在0.44%范围内交易，昨天的收盘价为18.24，交易量达到14。PEB-PH的实时价格图表显示了这些更新。
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P股票是否支付股息？
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P目前的价值为18.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.90%和USD。实时查看图表以跟踪PEB-PH走势。
如何购买PEB-PH股票？
您可以以18.32的当前价格购买Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P股票。订单通常设置在18.32或18.62附近，而14和-0.70%显示市场活动。立即关注PEB-PH的实时图表更新。
如何投资PEB-PH股票？
投资Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P需要考虑年度范围15.81 - 18.92和当前价格18.32。许多人在以18.32或18.62下订单之前，会比较2.23%和。实时查看PEB-PH价格图表，了解每日变化。
Pebblebrook Hotel Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pebblebrook Hotel Trust的最高价格是18.92。在15.81 - 18.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P的绩效。
Pebblebrook Hotel Trust股票的最低价格是多少？
Pebblebrook Hotel Trust（PEB-PH）的最低价格为15.81。将其与当前的18.32和15.81 - 18.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEB-PH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PEB-PH股票是什么时候拆分的？
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.24和9.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.24
- 开盘价
- 18.45
- 卖价
- 18.32
- 买价
- 18.62
- 最低价
- 18.28
- 最高价
- 18.45
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.44%
- 月变化
- 2.23%
- 6个月变化
- 9.90%
- 年变化
- 9.90%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值