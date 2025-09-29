- 概要
PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P
PEB-PHの今日の為替レートは、0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり18.28の安値と18.45の高値で取引されました。
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PEB-PH株の現在の価格は？
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pの株価は本日18.32です。0.44%内で取引され、前日の終値は18.24、取引量は14に達しました。PEB-PHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pの株は配当を出しますか？
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pの現在の価格は18.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.90%やUSDにも注目します。PEB-PHの動きはライブチャートで確認できます。
PEB-PH株を買う方法は？
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pの株は現在18.32で購入可能です。注文は通常18.32または18.62付近で行われ、14や-0.70%が市場の動きを示します。PEB-PHの最新情報はライブチャートで確認できます。
PEB-PH株に投資する方法は？
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pへの投資では、年間の値幅15.81 - 18.92と現在の18.32を考慮します。注文は多くの場合18.32や18.62で行われる前に、2.23%や9.90%と比較されます。PEB-PHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Pebblebrook Hotel Trustの株の最高値は？
Pebblebrook Hotel Trustの過去1年の最高値は18.92でした。15.81 - 18.92内で株価は大きく変動し、18.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Pebblebrook Hotel Trustの株の最低値は？
Pebblebrook Hotel Trust(PEB-PH)の年間最安値は15.81でした。現在の18.32や15.81 - 18.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PEB-PHの動きはライブチャートで確認できます。
PEB-PHの株式分割はいつ行われましたか？
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.24、9.90%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.24
- 始値
- 18.45
- 買値
- 18.32
- 買値
- 18.62
- 安値
- 18.28
- 高値
- 18.45
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 0.44%
- 1ヶ月の変化
- 2.23%
- 6ヶ月の変化
- 9.90%
- 1年の変化
- 9.90%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前