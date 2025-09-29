クォートセクション
通貨 / PEB-PH
PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P

18.32 USD 0.08 (0.44%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PEB-PHの今日の為替レートは、0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり18.28の安値と18.45の高値で取引されました。

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

PEB-PH株の現在の価格は？

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pの株価は本日18.32です。0.44%内で取引され、前日の終値は18.24、取引量は14に達しました。PEB-PHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pの株は配当を出しますか？

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pの現在の価格は18.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.90%やUSDにも注目します。PEB-PHの動きはライブチャートで確認できます。

PEB-PH株を買う方法は？

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pの株は現在18.32で購入可能です。注文は通常18.32または18.62付近で行われ、14や-0.70%が市場の動きを示します。PEB-PHの最新情報はライブチャートで確認できます。

PEB-PH株に投資する方法は？

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pへの投資では、年間の値幅15.81 - 18.92と現在の18.32を考慮します。注文は多くの場合18.32や18.62で行われる前に、2.23%や9.90%と比較されます。PEB-PHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Pebblebrook Hotel Trustの株の最高値は？

Pebblebrook Hotel Trustの過去1年の最高値は18.92でした。15.81 - 18.92内で株価は大きく変動し、18.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Pebblebrook Hotel Trustの株の最低値は？

Pebblebrook Hotel Trust(PEB-PH)の年間最安値は15.81でした。現在の18.32や15.81 - 18.92と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PEB-PHの動きはライブチャートで確認できます。

PEB-PHの株式分割はいつ行われましたか？

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable Pは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.24、9.90%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.28 18.45
1年のレンジ
15.81 18.92
以前の終値
18.24
始値
18.45
買値
18.32
買値
18.62
安値
18.28
高値
18.45
出来高
14
1日の変化
0.44%
1ヶ月の変化
2.23%
6ヶ月の変化
9.90%
1年の変化
9.90%
