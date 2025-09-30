- Aperçu
PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P
Le taux de change de PEB-PH a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.28 et à un maximum de 18.45.
Suivez la dynamique Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PEB-PH aujourd'hui ?
L'action Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P est cotée à 18.32 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.44%, a clôturé hier à 18.24 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de PEB-PH présente ces mises à jour.
L'action Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P verse-t-elle des dividendes ?
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P est actuellement valorisé à 18.32. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.90% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PEB-PH.
Comment acheter des actions PEB-PH ?
Vous pouvez acheter des actions Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P au cours actuel de 18.32. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.32 ou de 18.62, le 14 et le -0.70% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PEB-PH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PEB-PH ?
Investir dans Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.81 - 18.92 et le prix actuel 18.32. Beaucoup comparent 2.23% et 9.90% avant de passer des ordres à 18.32 ou 18.62. Consultez le graphique du cours de PEB-PH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Pebblebrook Hotel Trust ?
Le cours le plus élevé de Pebblebrook Hotel Trust l'année dernière était 18.92. Au cours de 15.81 - 18.92, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.24 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Pebblebrook Hotel Trust ?
Le cours le plus bas de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) sur l'année a été 15.81. Sa comparaison avec 18.32 et 15.81 - 18.92 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PEB-PH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PEB-PH a-t-elle été divisée ?
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.24 et 9.90% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.24
- Ouverture
- 18.45
- Bid
- 18.32
- Ask
- 18.62
- Plus Bas
- 18.28
- Plus Haut
- 18.45
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 0.44%
- Changement Mensuel
- 2.23%
- Changement à 6 Mois
- 9.90%
- Changement Annuel
- 9.90%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4