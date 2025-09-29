КотировкиРазделы
Валюты / PEB-PH
Назад в Рынок акций США

PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P

18.30 USD 0.06 (0.33%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PEB-PH за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.29, а максимальная — 18.45.

Следите за динамикой Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PEB-PH сегодня?

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) сегодня оценивается на уровне 18.30. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 18.24, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEB-PH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P?

Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P в настоящее время оценивается в 18.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.78% и USD. Отслеживайте движения PEB-PH на графике в реальном времени.

Как купить акции PEB-PH?

Вы можете купить акции Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) по текущей цене 18.30. Ордера обычно размещаются около 18.30 или 18.60, тогда как 12 и -0.81% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEB-PH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PEB-PH?

Инвестирование в Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P предполагает учет годового диапазона 15.81 - 18.92 и текущей цены 18.30. Многие сравнивают 2.12% и 9.78% перед размещением ордеров на 18.30 или 18.60. Изучайте ежедневные изменения цены PEB-PH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?

Самая высокая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) за последний год составила 18.92. Акции заметно колебались в пределах 15.81 - 18.92, сравнение с 18.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?

Самая низкая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) за год составила 15.81. Сравнение с текущими 18.30 и 15.81 - 18.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEB-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PEB-PH?

В прошлом Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.24 и 9.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.29 18.45
Годовой диапазон
15.81 18.92
Предыдущее закрытие
18.24
Open
18.45
Bid
18.30
Ask
18.60
Low
18.29
High
18.45
Объем
12
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
2.12%
6-месячное изменение
9.78%
Годовое изменение
9.78%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.