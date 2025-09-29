- Обзор рынка
PEB-PH: Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P
Курс PEB-PH за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.29, а максимальная — 18.45.
Следите за динамикой Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PEB-PH сегодня?
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) сегодня оценивается на уровне 18.30. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 18.24, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEB-PH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P?
Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P в настоящее время оценивается в 18.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.78% и USD. Отслеживайте движения PEB-PH на графике в реальном времени.
Как купить акции PEB-PH?
Вы можете купить акции Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P (PEB-PH) по текущей цене 18.30. Ордера обычно размещаются около 18.30 или 18.60, тогда как 12 и -0.81% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEB-PH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PEB-PH?
Инвестирование в Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P предполагает учет годового диапазона 15.81 - 18.92 и текущей цены 18.30. Многие сравнивают 2.12% и 9.78% перед размещением ордеров на 18.30 или 18.60. Изучайте ежедневные изменения цены PEB-PH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?
Самая высокая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) за последний год составила 18.92. Акции заметно колебались в пределах 15.81 - 18.92, сравнение с 18.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?
Самая низкая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PH) за год составила 15.81. Сравнение с текущими 18.30 и 15.81 - 18.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEB-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PEB-PH?
В прошлом Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.24 и 9.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.24
- Open
- 18.45
- Bid
- 18.30
- Ask
- 18.60
- Low
- 18.29
- High
- 18.45
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 2.12%
- 6-месячное изменение
- 9.78%
- Годовое изменение
- 9.78%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%