Курс PEB-PH за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.29, а максимальная — 18.45.

Следите за динамикой Pebblebrook Hotel Trust 5.700% Series H Cumulative Redeemable P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.