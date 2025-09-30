CotaçõesSeções
PEB-PG
PEB-PG: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P

20.16 USD 0.15 (0.74%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PEB-PG para hoje mudou para -0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.09 e o mais alto foi 20.32.

Veja a dinâmica do par de moedas Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PEB-PG hoje?

Hoje Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P (PEB-PG) está avaliado em 20.16. O instrumento é negociado dentro de -0.74%, o fechamento de ontem foi 20.31, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PEB-PG em tempo real.

As ações de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P pagam dividendos?

Atualmente Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P está avaliado em 20.16. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.01% e USD. Monitore os movimentos de PEB-PG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PEB-PG?

Você pode comprar ações de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P (PEB-PG) pelo preço atual 20.16. Ordens geralmente são executadas perto de 20.16 ou 20.46, enquanto 8 e 0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PEB-PG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PEB-PG?

Investir em Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P envolve considerar a faixa anual 17.13 - 21.16 e o preço atual 20.16. Muitos comparam 0.85% e 11.01% antes de enviar ordens em 20.16 ou 20.46. Estude as mudanças diárias de preço de PEB-PG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Pebblebrook Hotel Trust?

O maior preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PG) no último ano foi 21.16. As ações oscilaram bastante dentro de 17.13 - 21.16, e a comparação com 20.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Pebblebrook Hotel Trust?

O menor preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PG) no ano foi 17.13. A comparação com o preço atual 20.16 e 17.13 - 21.16 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PEB-PG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PEB-PG?

No passado Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.31 e 11.01% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.09 20.32
Faixa anual
17.13 21.16
Fechamento anterior
20.31
Open
20.09
Bid
20.16
Ask
20.46
Low
20.09
High
20.32
Volume
8
Mudança diária
-0.74%
Mudança mensal
0.85%
Mudança de 6 meses
11.01%
Mudança anual
11.01%
