PEB-PG: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P
A taxa do PEB-PG para hoje mudou para -0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.09 e o mais alto foi 20.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PEB-PG hoje?
Hoje Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P (PEB-PG) está avaliado em 20.16. O instrumento é negociado dentro de -0.74%, o fechamento de ontem foi 20.31, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PEB-PG em tempo real.
As ações de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P pagam dividendos?
Atualmente Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P está avaliado em 20.16. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.01% e USD. Monitore os movimentos de PEB-PG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PEB-PG?
Você pode comprar ações de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P (PEB-PG) pelo preço atual 20.16. Ordens geralmente são executadas perto de 20.16 ou 20.46, enquanto 8 e 0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PEB-PG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PEB-PG?
Investir em Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P envolve considerar a faixa anual 17.13 - 21.16 e o preço atual 20.16. Muitos comparam 0.85% e 11.01% antes de enviar ordens em 20.16 ou 20.46. Estude as mudanças diárias de preço de PEB-PG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Pebblebrook Hotel Trust?
O maior preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PG) no último ano foi 21.16. As ações oscilaram bastante dentro de 17.13 - 21.16, e a comparação com 20.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Pebblebrook Hotel Trust?
O menor preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PG) no ano foi 17.13. A comparação com o preço atual 20.16 e 17.13 - 21.16 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PEB-PG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PEB-PG?
No passado Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.31 e 11.01% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.31
- Open
- 20.09
- Bid
- 20.16
- Ask
- 20.46
- Low
- 20.09
- High
- 20.32
- Volume
- 8
- Mudança diária
- -0.74%
- Mudança mensal
- 0.85%
- Mudança de 6 meses
- 11.01%
- Mudança anual
- 11.01%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4