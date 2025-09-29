PEB-PG: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P
今日PEB-PG汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点20.09和高点20.32进行交易。
关注Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PEB-PG股票今天的价格是多少？
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P股票今天的定价为20.16。它在-0.74%范围内交易，昨天的收盘价为20.31，交易量达到8。PEB-PG的实时价格图表显示了这些更新。
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P股票是否支付股息？
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P目前的价值为20.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.01%和USD。实时查看图表以跟踪PEB-PG走势。
如何购买PEB-PG股票？
您可以以20.16的当前价格购买Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P股票。订单通常设置在20.16或20.46附近，而8和0.35%显示市场活动。立即关注PEB-PG的实时图表更新。
如何投资PEB-PG股票？
投资Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P需要考虑年度范围17.13 - 21.16和当前价格20.16。许多人在以20.16或20.46下订单之前，会比较0.85%和。实时查看PEB-PG价格图表，了解每日变化。
Pebblebrook Hotel Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pebblebrook Hotel Trust的最高价格是21.16。在17.13 - 21.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P的绩效。
Pebblebrook Hotel Trust股票的最低价格是多少？
Pebblebrook Hotel Trust（PEB-PG）的最低价格为17.13。将其与当前的20.16和17.13 - 21.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEB-PG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PEB-PG股票是什么时候拆分的？
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.31和11.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.31
- 开盘价
- 20.09
- 卖价
- 20.16
- 买价
- 20.46
- 最低价
- 20.09
- 最高价
- 20.32
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.74%
- 月变化
- 0.85%
- 6个月变化
- 11.01%
- 年变化
- 11.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值