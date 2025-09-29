КотировкиРазделы
PEB-PG
PEB-PG: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P

20.16 USD 0.15 (0.74%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PEB-PG за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.09, а максимальная — 20.32.

Следите за динамикой Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PEB-PG сегодня?

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P (PEB-PG) сегодня оценивается на уровне 20.16. Инструмент торгуется в пределах -0.74%, вчерашнее закрытие составило 20.31, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEB-PG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P?

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P в настоящее время оценивается в 20.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.01% и USD. Отслеживайте движения PEB-PG на графике в реальном времени.

Как купить акции PEB-PG?

Вы можете купить акции Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P (PEB-PG) по текущей цене 20.16. Ордера обычно размещаются около 20.16 или 20.46, тогда как 8 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEB-PG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PEB-PG?

Инвестирование в Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P предполагает учет годового диапазона 17.13 - 21.16 и текущей цены 20.16. Многие сравнивают 0.85% и 11.01% перед размещением ордеров на 20.16 или 20.46. Изучайте ежедневные изменения цены PEB-PG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?

Самая высокая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PG) за последний год составила 21.16. Акции заметно колебались в пределах 17.13 - 21.16, сравнение с 20.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?

Самая низкая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PG) за год составила 17.13. Сравнение с текущими 20.16 и 17.13 - 21.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEB-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PEB-PG?

В прошлом Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.31 и 11.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.09 20.32
Годовой диапазон
17.13 21.16
Предыдущее закрытие
20.31
Open
20.09
Bid
20.16
Ask
20.46
Low
20.09
High
20.32
Объем
8
Дневное изменение
-0.74%
Месячное изменение
0.85%
6-месячное изменение
11.01%
Годовое изменение
11.01%
