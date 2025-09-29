- Обзор рынка
PEB-PG: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P
Курс PEB-PG за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.09, а максимальная — 20.32.
Следите за динамикой Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PEB-PG сегодня?
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P (PEB-PG) сегодня оценивается на уровне 20.16. Инструмент торгуется в пределах -0.74%, вчерашнее закрытие составило 20.31, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEB-PG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P?
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P в настоящее время оценивается в 20.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.01% и USD. Отслеживайте движения PEB-PG на графике в реальном времени.
Как купить акции PEB-PG?
Вы можете купить акции Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P (PEB-PG) по текущей цене 20.16. Ордера обычно размещаются около 20.16 или 20.46, тогда как 8 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEB-PG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PEB-PG?
Инвестирование в Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P предполагает учет годового диапазона 17.13 - 21.16 и текущей цены 20.16. Многие сравнивают 0.85% и 11.01% перед размещением ордеров на 20.16 или 20.46. Изучайте ежедневные изменения цены PEB-PG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?
Самая высокая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PG) за последний год составила 21.16. Акции заметно колебались в пределах 17.13 - 21.16, сравнение с 20.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?
Самая низкая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PG) за год составила 17.13. Сравнение с текущими 20.16 и 17.13 - 21.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEB-PG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PEB-PG?
В прошлом Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.31 и 11.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.31
- Open
- 20.09
- Bid
- 20.16
- Ask
- 20.46
- Low
- 20.09
- High
- 20.32
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- 0.85%
- 6-месячное изменение
- 11.01%
- Годовое изменение
- 11.01%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%