QuotazioniSezioni
Valute / PEB-PG
Tornare a Azioni

PEB-PG: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P

20.16 USD 0.15 (0.74%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PEB-PG ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.09 e ad un massimo di 20.32.

Segui le dinamiche di Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PEB-PG oggi?

Oggi le azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P sono prezzate a 20.16. Viene scambiato all'interno di -0.74%, la chiusura di ieri è stata 20.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PEB-PG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P pagano dividendi?

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P è attualmente valutato a 20.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.01% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PEB-PG.

Come acquistare azioni PEB-PG?

Puoi acquistare azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P al prezzo attuale di 20.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.16 o 20.46, mentre 8 e 0.35% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PEB-PG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PEB-PG?

Investire in Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P implica considerare l'intervallo annuale 17.13 - 21.16 e il prezzo attuale 20.16. Molti confrontano 0.85% e 11.01% prima di effettuare ordini su 20.16 o 20.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PEB-PG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?

Il prezzo massimo di Pebblebrook Hotel Trust nell'ultimo anno è stato 21.16. All'interno di 17.13 - 21.16, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?

Il prezzo più basso di Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PG) nel corso dell'anno è stato 17.13. Confrontandolo con gli attuali 20.16 e 17.13 - 21.16 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PEB-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PEB-PG?

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.31 e 11.01%.

Intervallo Giornaliero
20.09 20.32
Intervallo Annuale
17.13 21.16
Chiusura Precedente
20.31
Apertura
20.09
Bid
20.16
Ask
20.46
Minimo
20.09
Massimo
20.32
Volume
8
Variazione giornaliera
-0.74%
Variazione Mensile
0.85%
Variazione Semestrale
11.01%
Variazione Annuale
11.01%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4