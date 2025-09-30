- Panoramica
PEB-PG: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P
Il tasso di cambio PEB-PG ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.09 e ad un massimo di 20.32.
Segui le dinamiche di Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PEB-PG oggi?
Oggi le azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P sono prezzate a 20.16. Viene scambiato all'interno di -0.74%, la chiusura di ieri è stata 20.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PEB-PG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P pagano dividendi?
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P è attualmente valutato a 20.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.01% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PEB-PG.
Come acquistare azioni PEB-PG?
Puoi acquistare azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P al prezzo attuale di 20.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.16 o 20.46, mentre 8 e 0.35% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PEB-PG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PEB-PG?
Investire in Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P implica considerare l'intervallo annuale 17.13 - 21.16 e il prezzo attuale 20.16. Molti confrontano 0.85% e 11.01% prima di effettuare ordini su 20.16 o 20.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PEB-PG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?
Il prezzo massimo di Pebblebrook Hotel Trust nell'ultimo anno è stato 21.16. All'interno di 17.13 - 21.16, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?
Il prezzo più basso di Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PG) nel corso dell'anno è stato 17.13. Confrontandolo con gli attuali 20.16 e 17.13 - 21.16 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PEB-PG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PEB-PG?
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.31 e 11.01%.
- Chiusura Precedente
- 20.31
- Apertura
- 20.09
- Bid
- 20.16
- Ask
- 20.46
- Minimo
- 20.09
- Massimo
- 20.32
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -0.74%
- Variazione Mensile
- 0.85%
- Variazione Semestrale
- 11.01%
- Variazione Annuale
- 11.01%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4