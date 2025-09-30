- Übersicht
PEB-PG: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P
Der Wechselkurs von PEB-PG hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.09 bis zu einem Hoch von 20.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PEB-PG heute?
Die Aktie von Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P (PEB-PG) notiert heute bei 20.16. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.74% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.31 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von PEB-PG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PEB-PG Dividenden?
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P wird derzeit mit 20.16 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.01% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PEB-PG zu verfolgen.
Wie kaufe ich PEB-PG-Aktien?
Sie können Aktien von Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P (PEB-PG) zum aktuellen Kurs von 20.16 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.16 oder 20.46 platziert, während 8 und 0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PEB-PG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PEB-PG-Aktien?
Bei einer Investition in Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P müssen die jährliche Spanne 17.13 - 21.16 und der aktuelle Kurs 20.16 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.85% und 11.01%, bevor sie Orders zu 20.16 oder 20.46 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PEB-PG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pebblebrook Hotel Trust?
Der höchste Kurs von Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PG) im vergangenen Jahr lag bei 21.16. Innerhalb von 17.13 - 21.16 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pebblebrook Hotel Trust?
Der niedrigste Kurs von Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PG) im Laufe des Jahres betrug 17.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.16 und der Spanne 17.13 - 21.16 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PEB-PG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PEB-PG statt?
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.31 und 11.01% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.31
- Eröffnung
- 20.09
- Bid
- 20.16
- Ask
- 20.46
- Tief
- 20.09
- Hoch
- 20.32
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.74%
- Monatsänderung
- 0.85%
- 6-Monatsänderung
- 11.01%
- Jahresänderung
- 11.01%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4