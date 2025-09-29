CotizacionesSecciones
PEB-PG: Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P

20.16 USD 0.15 (0.74%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PEB-PG de hoy ha cambiado un -0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.09, mientras que el máximo ha alcanzado 20.32.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de PEB-PG hoy?

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P (PEB-PG) se evalúa hoy en 20.16. El instrumento se negocia dentro de -0.74%; el cierre de ayer ha sido 20.31 y el volumen comercial ha alcanzado 8. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PEB-PG en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P?

Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P se evalúa actualmente en 20.16. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.01% y USD. Monitoree los movimientos de PEB-PG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de PEB-PG?

Puede comprar acciones de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P (PEB-PG) al precio actual de 20.16. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.16 o 20.46, mientras que 8 y 0.35% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PEB-PG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de PEB-PG?

Invertir en Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P implica tener en cuenta el rango anual 17.13 - 21.16 y el precio actual 20.16. Muchos comparan 0.85% y 11.01% antes de colocar órdenes en 20.16 o 20.46. Estudie los cambios diarios de precios de PEB-PG en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Pebblebrook Hotel Trust?

El precio más alto de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PG) en el último año ha sido 21.16. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.13 - 21.16, una comparación con 20.31 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Pebblebrook Hotel Trust?

El precio más bajo de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PG) para el año ha sido 17.13. La comparación con los actuales 20.16 y 17.13 - 21.16 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PEB-PG en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PEB-PG?

En el pasado, Pebblebrook Hotel Trust 6.375% Series G Cumulative Redeemable P ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.31 y 11.01% después de las acciones corporativas.

Rango diario
20.09 20.32
Rango anual
17.13 21.16
Cierres anteriores
20.31
Open
20.09
Bid
20.16
Ask
20.46
Low
20.09
High
20.32
Volumen
8
Cambio diario
-0.74%
Cambio mensual
0.85%
Cambio a 6 meses
11.01%
Cambio anual
11.01%
