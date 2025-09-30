- Visão do mercado
PDYNW: Palladyne AI Corp.
A taxa do PDYNW para hoje mudou para -6.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2000 e o mais alto foi 0.2266.
Veja a dinâmica do par de moedas Palladyne AI Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PDYNW hoje?
Hoje Palladyne AI Corp. (PDYNW) está avaliado em 0.2059. O instrumento é negociado dentro de -6.41%, o fechamento de ontem foi 0.2200, e o volume de negociação atingiu 31. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PDYNW em tempo real.
As ações de Palladyne AI Corp. pagam dividendos?
Atualmente Palladyne AI Corp. está avaliado em 0.2059. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 543.44% e USD. Monitore os movimentos de PDYNW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PDYNW?
Você pode comprar ações de Palladyne AI Corp. (PDYNW) pelo preço atual 0.2059. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2059 ou 0.2089, enquanto 31 e -5.38% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PDYNW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PDYNW?
Investir em Palladyne AI Corp. envolve considerar a faixa anual 0.0216 - 1.6900 e o preço atual 0.2059. Muitos comparam -15.75% e -23.74% antes de enviar ordens em 0.2059 ou 0.2089. Estude as mudanças diárias de preço de PDYNW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Palladyne AI Corp.?
O maior preço de Palladyne AI Corp. (PDYNW) no último ano foi 1.6900. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0216 - 1.6900, e a comparação com 0.2200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Palladyne AI Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Palladyne AI Corp.?
O menor preço de Palladyne AI Corp. (PDYNW) no ano foi 0.0216. A comparação com o preço atual 0.2059 e 0.0216 - 1.6900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PDYNW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PDYNW?
No passado Palladyne AI Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2200 e 543.44% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2200
- Open
- 0.2176
- Bid
- 0.2059
- Ask
- 0.2089
- Low
- 0.2000
- High
- 0.2266
- Volume
- 31
- Mudança diária
- -6.41%
- Mudança mensal
- -15.75%
- Mudança de 6 meses
- -23.74%
- Mudança anual
- 543.44%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4