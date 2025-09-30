CotaçõesSeções
Moedas / PDYNW
Voltar para Ações

PDYNW: Palladyne AI Corp.

0.2059 USD 0.0141 (6.41%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PDYNW para hoje mudou para -6.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2000 e o mais alto foi 0.2266.

Veja a dinâmica do par de moedas Palladyne AI Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PDYNW hoje?

Hoje Palladyne AI Corp. (PDYNW) está avaliado em 0.2059. O instrumento é negociado dentro de -6.41%, o fechamento de ontem foi 0.2200, e o volume de negociação atingiu 31. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PDYNW em tempo real.

As ações de Palladyne AI Corp. pagam dividendos?

Atualmente Palladyne AI Corp. está avaliado em 0.2059. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 543.44% e USD. Monitore os movimentos de PDYNW no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PDYNW?

Você pode comprar ações de Palladyne AI Corp. (PDYNW) pelo preço atual 0.2059. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2059 ou 0.2089, enquanto 31 e -5.38% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PDYNW no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PDYNW?

Investir em Palladyne AI Corp. envolve considerar a faixa anual 0.0216 - 1.6900 e o preço atual 0.2059. Muitos comparam -15.75% e -23.74% antes de enviar ordens em 0.2059 ou 0.2089. Estude as mudanças diárias de preço de PDYNW no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Palladyne AI Corp.?

O maior preço de Palladyne AI Corp. (PDYNW) no último ano foi 1.6900. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0216 - 1.6900, e a comparação com 0.2200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Palladyne AI Corp. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Palladyne AI Corp.?

O menor preço de Palladyne AI Corp. (PDYNW) no ano foi 0.0216. A comparação com o preço atual 0.2059 e 0.0216 - 1.6900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PDYNW em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PDYNW?

No passado Palladyne AI Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2200 e 543.44% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.2000 0.2266
Faixa anual
0.0216 1.6900
Fechamento anterior
0.2200
Open
0.2176
Bid
0.2059
Ask
0.2089
Low
0.2000
High
0.2266
Volume
31
Mudança diária
-6.41%
Mudança mensal
-15.75%
Mudança de 6 meses
-23.74%
Mudança anual
543.44%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4