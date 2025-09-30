- Übersicht
PDYNW: Palladyne AI Corp.
Der Wechselkurs von PDYNW hat sich für heute um -6.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2000 bis zu einem Hoch von 0.2266 gehandelt.
Verfolgen Sie die Palladyne AI Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PDYNW heute?
Die Aktie von Palladyne AI Corp. (PDYNW) notiert heute bei 0.2059. Sie wird innerhalb einer Spanne von -6.41% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2200 und das Handelsvolumen erreichte 31. Das Live-Chart von PDYNW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PDYNW Dividenden?
Palladyne AI Corp. wird derzeit mit 0.2059 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 543.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PDYNW zu verfolgen.
Wie kaufe ich PDYNW-Aktien?
Sie können Aktien von Palladyne AI Corp. (PDYNW) zum aktuellen Kurs von 0.2059 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2059 oder 0.2089 platziert, während 31 und -5.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PDYNW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PDYNW-Aktien?
Bei einer Investition in Palladyne AI Corp. müssen die jährliche Spanne 0.0216 - 1.6900 und der aktuelle Kurs 0.2059 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -15.75% und -23.74%, bevor sie Orders zu 0.2059 oder 0.2089 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PDYNW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Palladyne AI Corp.?
Der höchste Kurs von Palladyne AI Corp. (PDYNW) im vergangenen Jahr lag bei 1.6900. Innerhalb von 0.0216 - 1.6900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Palladyne AI Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Palladyne AI Corp.?
Der niedrigste Kurs von Palladyne AI Corp. (PDYNW) im Laufe des Jahres betrug 0.0216. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2059 und der Spanne 0.0216 - 1.6900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PDYNW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PDYNW statt?
Palladyne AI Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2200 und 543.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2200
- Eröffnung
- 0.2176
- Bid
- 0.2059
- Ask
- 0.2089
- Tief
- 0.2000
- Hoch
- 0.2266
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- -6.41%
- Monatsänderung
- -15.75%
- 6-Monatsänderung
- -23.74%
- Jahresänderung
- 543.44%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4