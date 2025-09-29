- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PDYNW: Palladyne AI Corp.
Курс PDYNW за сегодня изменился на -9.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2000, а максимальная — 0.2266.
Следите за динамикой Palladyne AI Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PDYNW сегодня?
Palladyne AI Corp. (PDYNW) сегодня оценивается на уровне 0.2001. Инструмент торгуется в пределах -9.05%, вчерашнее закрытие составило 0.2200, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDYNW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Palladyne AI Corp.?
Palladyne AI Corp. в настоящее время оценивается в 0.2001. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 525.31% и USD. Отслеживайте движения PDYNW на графике в реальном времени.
Как купить акции PDYNW?
Вы можете купить акции Palladyne AI Corp. (PDYNW) по текущей цене 0.2001. Ордера обычно размещаются около 0.2001 или 0.2031, тогда как 28 и -8.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDYNW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PDYNW?
Инвестирование в Palladyne AI Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0216 - 1.6900 и текущей цены 0.2001. Многие сравнивают -18.13% и -25.89% перед размещением ордеров на 0.2001 или 0.2031. Изучайте ежедневные изменения цены PDYNW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Palladyne AI Corp.?
Самая высокая цена Palladyne AI Corp. (PDYNW) за последний год составила 1.6900. Акции заметно колебались в пределах 0.0216 - 1.6900, сравнение с 0.2200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Palladyne AI Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Palladyne AI Corp.?
Самая низкая цена Palladyne AI Corp. (PDYNW) за год составила 0.0216. Сравнение с текущими 0.2001 и 0.0216 - 1.6900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDYNW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PDYNW?
В прошлом Palladyne AI Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2200 и 525.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.2200
- Open
- 0.2176
- Bid
- 0.2001
- Ask
- 0.2031
- Low
- 0.2000
- High
- 0.2266
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- -9.05%
- Месячное изменение
- -18.13%
- 6-месячное изменение
- -25.89%
- Годовое изменение
- 525.31%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%