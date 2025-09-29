КотировкиРазделы
PDYNW: Palladyne AI Corp.

0.2001 USD 0.0199 (9.05%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PDYNW за сегодня изменился на -9.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2000, а максимальная — 0.2266.

Следите за динамикой Palladyne AI Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PDYNW сегодня?

Palladyne AI Corp. (PDYNW) сегодня оценивается на уровне 0.2001. Инструмент торгуется в пределах -9.05%, вчерашнее закрытие составило 0.2200, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDYNW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Palladyne AI Corp.?

Palladyne AI Corp. в настоящее время оценивается в 0.2001. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 525.31% и USD. Отслеживайте движения PDYNW на графике в реальном времени.

Как купить акции PDYNW?

Вы можете купить акции Palladyne AI Corp. (PDYNW) по текущей цене 0.2001. Ордера обычно размещаются около 0.2001 или 0.2031, тогда как 28 и -8.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDYNW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PDYNW?

Инвестирование в Palladyne AI Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0216 - 1.6900 и текущей цены 0.2001. Многие сравнивают -18.13% и -25.89% перед размещением ордеров на 0.2001 или 0.2031. Изучайте ежедневные изменения цены PDYNW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Palladyne AI Corp.?

Самая высокая цена Palladyne AI Corp. (PDYNW) за последний год составила 1.6900. Акции заметно колебались в пределах 0.0216 - 1.6900, сравнение с 0.2200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Palladyne AI Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Palladyne AI Corp.?

Самая низкая цена Palladyne AI Corp. (PDYNW) за год составила 0.0216. Сравнение с текущими 0.2001 и 0.0216 - 1.6900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDYNW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PDYNW?

В прошлом Palladyne AI Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2200 и 525.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.2000 0.2266
Годовой диапазон
0.0216 1.6900
Предыдущее закрытие
0.2200
Open
0.2176
Bid
0.2001
Ask
0.2031
Low
0.2000
High
0.2266
Объем
28
Дневное изменение
-9.05%
Месячное изменение
-18.13%
6-месячное изменение
-25.89%
Годовое изменение
525.31%
