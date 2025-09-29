クォートセクション
通貨 / PDYNW
株に戻る

PDYNW: Palladyne AI Corp.

0.2059 USD 0.0141 (6.41%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PDYNWの今日の為替レートは、-6.41%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2000の安値と0.2266の高値で取引されました。

Palladyne AI Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

PDYNW株の現在の価格は？

Palladyne AI Corp.の株価は本日0.2059です。-6.41%内で取引され、前日の終値は0.2200、取引量は31に達しました。PDYNWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Palladyne AI Corp.の株は配当を出しますか？

Palladyne AI Corp.の現在の価格は0.2059です。配当方針は会社によりますが、投資家は543.44%やUSDにも注目します。PDYNWの動きはライブチャートで確認できます。

PDYNW株を買う方法は？

Palladyne AI Corp.の株は現在0.2059で購入可能です。注文は通常0.2059または0.2089付近で行われ、31や-5.38%が市場の動きを示します。PDYNWの最新情報はライブチャートで確認できます。

PDYNW株に投資する方法は？

Palladyne AI Corp.への投資では、年間の値幅0.0216 - 1.6900と現在の0.2059を考慮します。注文は多くの場合0.2059や0.2089で行われる前に、-15.75%や-23.74%と比較されます。PDYNWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Palladyne AI Corp.の株の最高値は？

Palladyne AI Corp.の過去1年の最高値は1.6900でした。0.0216 - 1.6900内で株価は大きく変動し、0.2200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Palladyne AI Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Palladyne AI Corp.の株の最低値は？

Palladyne AI Corp.(PDYNW)の年間最安値は0.0216でした。現在の0.2059や0.0216 - 1.6900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PDYNWの動きはライブチャートで確認できます。

PDYNWの株式分割はいつ行われましたか？

Palladyne AI Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2200、543.44%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.2000 0.2266
1年のレンジ
0.0216 1.6900
以前の終値
0.2200
始値
0.2176
買値
0.2059
買値
0.2089
安値
0.2000
高値
0.2266
出来高
31
1日の変化
-6.41%
1ヶ月の変化
-15.75%
6ヶ月の変化
-23.74%
1年の変化
543.44%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待