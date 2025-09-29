- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PDYNW: Palladyne AI Corp.
PDYNWの今日の為替レートは、-6.41%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2000の安値と0.2266の高値で取引されました。
Palladyne AI Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
PDYNW株の現在の価格は？
Palladyne AI Corp.の株価は本日0.2059です。-6.41%内で取引され、前日の終値は0.2200、取引量は31に達しました。PDYNWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Palladyne AI Corp.の株は配当を出しますか？
Palladyne AI Corp.の現在の価格は0.2059です。配当方針は会社によりますが、投資家は543.44%やUSDにも注目します。PDYNWの動きはライブチャートで確認できます。
PDYNW株を買う方法は？
Palladyne AI Corp.の株は現在0.2059で購入可能です。注文は通常0.2059または0.2089付近で行われ、31や-5.38%が市場の動きを示します。PDYNWの最新情報はライブチャートで確認できます。
PDYNW株に投資する方法は？
Palladyne AI Corp.への投資では、年間の値幅0.0216 - 1.6900と現在の0.2059を考慮します。注文は多くの場合0.2059や0.2089で行われる前に、-15.75%や-23.74%と比較されます。PDYNWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Palladyne AI Corp.の株の最高値は？
Palladyne AI Corp.の過去1年の最高値は1.6900でした。0.0216 - 1.6900内で株価は大きく変動し、0.2200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Palladyne AI Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Palladyne AI Corp.の株の最低値は？
Palladyne AI Corp.(PDYNW)の年間最安値は0.0216でした。現在の0.2059や0.0216 - 1.6900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PDYNWの動きはライブチャートで確認できます。
PDYNWの株式分割はいつ行われましたか？
Palladyne AI Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2200、543.44%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.2200
- 始値
- 0.2176
- 買値
- 0.2059
- 買値
- 0.2089
- 安値
- 0.2000
- 高値
- 0.2266
- 出来高
- 31
- 1日の変化
- -6.41%
- 1ヶ月の変化
- -15.75%
- 6ヶ月の変化
- -23.74%
- 1年の変化
- 543.44%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前