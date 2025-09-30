- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PDYNW: Palladyne AI Corp.
Le taux de change de PDYNW a changé de -6.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2000 et à un maximum de 0.2266.
Suivez la dynamique Palladyne AI Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PDYNW aujourd'hui ?
L'action Palladyne AI Corp. est cotée à 0.2059 aujourd'hui. Elle se négocie dans -6.41%, a clôturé hier à 0.2200 et son volume d'échange a atteint 31. Le graphique en temps réel du cours de PDYNW présente ces mises à jour.
L'action Palladyne AI Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Palladyne AI Corp. est actuellement valorisé à 0.2059. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 543.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PDYNW.
Comment acheter des actions PDYNW ?
Vous pouvez acheter des actions Palladyne AI Corp. au cours actuel de 0.2059. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.2059 ou de 0.2089, le 31 et le -5.38% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PDYNW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PDYNW ?
Investir dans Palladyne AI Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0216 - 1.6900 et le prix actuel 0.2059. Beaucoup comparent -15.75% et -23.74% avant de passer des ordres à 0.2059 ou 0.2089. Consultez le graphique du cours de PDYNW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Palladyne AI Corp. ?
Le cours le plus élevé de Palladyne AI Corp. l'année dernière était 1.6900. Au cours de 0.0216 - 1.6900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2200 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Palladyne AI Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Palladyne AI Corp. ?
Le cours le plus bas de Palladyne AI Corp. (PDYNW) sur l'année a été 0.0216. Sa comparaison avec 0.2059 et 0.0216 - 1.6900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PDYNW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PDYNW a-t-elle été divisée ?
Palladyne AI Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2200 et 543.44% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2200
- Ouverture
- 0.2176
- Bid
- 0.2059
- Ask
- 0.2089
- Plus Bas
- 0.2000
- Plus Haut
- 0.2266
- Volume
- 31
- Changement quotidien
- -6.41%
- Changement Mensuel
- -15.75%
- Changement à 6 Mois
- -23.74%
- Changement Annuel
- 543.44%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4