报价部分
货币 / PDYNW
回到股票

PDYNW: Palladyne AI Corp.

0.2059 USD 0.0141 (6.41%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PDYNW汇率已更改-6.41%。当日，交易品种以低点0.2000和高点0.2266进行交易。

关注Palladyne AI Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PDYNW股票今天的价格是多少？

Palladyne AI Corp.股票今天的定价为0.2059。它在-6.41%范围内交易，昨天的收盘价为0.2200，交易量达到31。PDYNW的实时价格图表显示了这些更新。

Palladyne AI Corp.股票是否支付股息？

Palladyne AI Corp.目前的价值为0.2059。股息政策取决于公司，而投资者也会关注543.44%和USD。实时查看图表以跟踪PDYNW走势。

如何购买PDYNW股票？

您可以以0.2059的当前价格购买Palladyne AI Corp.股票。订单通常设置在0.2059或0.2089附近，而31和-5.38%显示市场活动。立即关注PDYNW的实时图表更新。

如何投资PDYNW股票？

投资Palladyne AI Corp.需要考虑年度范围0.0216 - 1.6900和当前价格0.2059。许多人在以0.2059或0.2089下订单之前，会比较-15.75%和。实时查看PDYNW价格图表，了解每日变化。

Palladyne AI Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Palladyne AI Corp.的最高价格是1.6900。在0.0216 - 1.6900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Palladyne AI Corp.的绩效。

Palladyne AI Corp.股票的最低价格是多少？

Palladyne AI Corp.（PDYNW）的最低价格为0.0216。将其与当前的0.2059和0.0216 - 1.6900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PDYNW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PDYNW股票是什么时候拆分的？

Palladyne AI Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2200和543.44%中可见。

日范围
0.2000 0.2266
年范围
0.0216 1.6900
前一天收盘价
0.2200
开盘价
0.2176
卖价
0.2059
买价
0.2089
最低价
0.2000
最高价
0.2266
交易量
31
日变化
-6.41%
月变化
-15.75%
6个月变化
-23.74%
年变化
543.44%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值