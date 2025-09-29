- Panorámica
PDYNW: Palladyne AI Corp.
El tipo de cambio de PDYNW de hoy ha cambiado un -6.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.2000, mientras que el máximo ha alcanzado 0.2266.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Palladyne AI Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PDYNW hoy?
Palladyne AI Corp. (PDYNW) se evalúa hoy en 0.2059. El instrumento se negocia dentro de -6.41%; el cierre de ayer ha sido 0.2200 y el volumen comercial ha alcanzado 31. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PDYNW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Palladyne AI Corp.?
Palladyne AI Corp. se evalúa actualmente en 0.2059. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 543.44% y USD. Monitoree los movimientos de PDYNW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PDYNW?
Puede comprar acciones de Palladyne AI Corp. (PDYNW) al precio actual de 0.2059. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.2059 o 0.2089, mientras que 31 y -5.38% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PDYNW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PDYNW?
Invertir en Palladyne AI Corp. implica tener en cuenta el rango anual 0.0216 - 1.6900 y el precio actual 0.2059. Muchos comparan -15.75% y -23.74% antes de colocar órdenes en 0.2059 o 0.2089. Estudie los cambios diarios de precios de PDYNW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Palladyne AI Corp.?
El precio más alto de Palladyne AI Corp. (PDYNW) en el último año ha sido 1.6900. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0216 - 1.6900, una comparación con 0.2200 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Palladyne AI Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Palladyne AI Corp.?
El precio más bajo de Palladyne AI Corp. (PDYNW) para el año ha sido 0.0216. La comparación con los actuales 0.2059 y 0.0216 - 1.6900 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PDYNW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PDYNW?
En el pasado, Palladyne AI Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.2200 y 543.44% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.2200
- Open
- 0.2176
- Bid
- 0.2059
- Ask
- 0.2089
- Low
- 0.2000
- High
- 0.2266
- Volumen
- 31
- Cambio diario
- -6.41%
- Cambio mensual
- -15.75%
- Cambio a 6 meses
- -23.74%
- Cambio anual
- 543.44%
