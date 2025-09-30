- Panoramica
PDYNW: Palladyne AI Corp.
Il tasso di cambio PDYNW ha avuto una variazione del -6.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2000 e ad un massimo di 0.2266.
Segui le dinamiche di Palladyne AI Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PDYNW oggi?
Oggi le azioni Palladyne AI Corp. sono prezzate a 0.2059. Viene scambiato all'interno di -6.41%, la chiusura di ieri è stata 0.2200 e il volume degli scambi ha raggiunto 31. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PDYNW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Palladyne AI Corp. pagano dividendi?
Palladyne AI Corp. è attualmente valutato a 0.2059. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 543.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PDYNW.
Come acquistare azioni PDYNW?
Puoi acquistare azioni Palladyne AI Corp. al prezzo attuale di 0.2059. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.2059 o 0.2089, mentre 31 e -5.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PDYNW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PDYNW?
Investire in Palladyne AI Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.0216 - 1.6900 e il prezzo attuale 0.2059. Molti confrontano -15.75% e -23.74% prima di effettuare ordini su 0.2059 o 0.2089. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PDYNW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Palladyne AI Corp.?
Il prezzo massimo di Palladyne AI Corp. nell'ultimo anno è stato 1.6900. All'interno di 0.0216 - 1.6900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2200 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Palladyne AI Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Palladyne AI Corp.?
Il prezzo più basso di Palladyne AI Corp. (PDYNW) nel corso dell'anno è stato 0.0216. Confrontandolo con gli attuali 0.2059 e 0.0216 - 1.6900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PDYNW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PDYNW?
Palladyne AI Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2200 e 543.44%.
- Chiusura Precedente
- 0.2200
- Apertura
- 0.2176
- Bid
- 0.2059
- Ask
- 0.2089
- Minimo
- 0.2000
- Massimo
- 0.2266
- Volume
- 31
- Variazione giornaliera
- -6.41%
- Variazione Mensile
- -15.75%
- Variazione Semestrale
- -23.74%
- Variazione Annuale
- 543.44%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4