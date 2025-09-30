- Visão do mercado
PCG-PX: PG&E Corp
A taxa do PCG-PX para hoje mudou para 1.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.28 e o mais alto foi 40.30.
Veja a dinâmica do par de moedas PG&E Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PCG-PX hoje?
Hoje PG&E Corp (PCG-PX) está avaliado em 39.78. O instrumento é negociado dentro de 1.58%, o fechamento de ontem foi 39.16, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PX em tempo real.
As ações de PG&E Corp pagam dividendos?
Atualmente PG&E Corp está avaliado em 39.78. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -11.09% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PCG-PX?
Você pode comprar ações de PG&E Corp (PCG-PX) pelo preço atual 39.78. Ordens geralmente são executadas perto de 39.78 ou 40.08, enquanto 9 e 3.92% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PCG-PX?
Investir em PG&E Corp envolve considerar a faixa anual 36.05 - 44.99 e o preço atual 39.78. Muitos comparam -0.67% e -11.09% antes de enviar ordens em 39.78 ou 40.08. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?
O maior preço de PG&E Corp (PCG-PX) no último ano foi 44.99. As ações oscilaram bastante dentro de 36.05 - 44.99, e a comparação com 39.16 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PG&E Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?
O menor preço de PG&E Corp (PCG-PX) no ano foi 36.05. A comparação com o preço atual 39.78 e 36.05 - 44.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PX?
No passado PG&E Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.16 e -11.09% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 39.16
- Open
- 38.28
- Bid
- 39.78
- Ask
- 40.08
- Low
- 38.28
- High
- 40.30
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 1.58%
- Mudança mensal
- -0.67%
- Mudança de 6 meses
- -11.09%
- Mudança anual
- -11.09%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4