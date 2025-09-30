CotaçõesSeções
PCG-PX
PCG-PX: PG&E Corp

39.78 USD 0.62 (1.58%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PCG-PX para hoje mudou para 1.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.28 e o mais alto foi 40.30.

Veja a dinâmica do par de moedas PG&E Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PCG-PX hoje?

Hoje PG&E Corp (PCG-PX) está avaliado em 39.78. O instrumento é negociado dentro de 1.58%, o fechamento de ontem foi 39.16, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PX em tempo real.

As ações de PG&E Corp pagam dividendos?

Atualmente PG&E Corp está avaliado em 39.78. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -11.09% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PX no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PCG-PX?

Você pode comprar ações de PG&E Corp (PCG-PX) pelo preço atual 39.78. Ordens geralmente são executadas perto de 39.78 ou 40.08, enquanto 9 e 3.92% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PX no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PCG-PX?

Investir em PG&E Corp envolve considerar a faixa anual 36.05 - 44.99 e o preço atual 39.78. Muitos comparam -0.67% e -11.09% antes de enviar ordens em 39.78 ou 40.08. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PX no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?

O maior preço de PG&E Corp (PCG-PX) no último ano foi 44.99. As ações oscilaram bastante dentro de 36.05 - 44.99, e a comparação com 39.16 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PG&E Corp no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?

O menor preço de PG&E Corp (PCG-PX) no ano foi 36.05. A comparação com o preço atual 39.78 e 36.05 - 44.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PX em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PX?

No passado PG&E Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.16 e -11.09% após os eventos corporativos.

Faixa diária
38.28 40.30
Faixa anual
36.05 44.99
Fechamento anterior
39.16
Open
38.28
Bid
39.78
Ask
40.08
Low
38.28
High
40.30
Volume
9
Mudança diária
1.58%
Mudança mensal
-0.67%
Mudança de 6 meses
-11.09%
Mudança anual
-11.09%
