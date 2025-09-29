CotizacionesSecciones
PCG-PX
PCG-PX: PG&E Corp

39.78 USD 0.62 (1.58%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PCG-PX de hoy ha cambiado un 1.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.28, mientras que el máximo ha alcanzado 40.30.

Siga la dinámica de la pareja de divisas PG&E Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de PCG-PX hoy?

PG&E Corp (PCG-PX) se evalúa hoy en 39.78. El instrumento se negocia dentro de 1.58%; el cierre de ayer ha sido 39.16 y el volumen comercial ha alcanzado 9. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PCG-PX en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de PG&E Corp?

PG&E Corp se evalúa actualmente en 39.78. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -11.09% y USD. Monitoree los movimientos de PCG-PX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de PCG-PX?

Puede comprar acciones de PG&E Corp (PCG-PX) al precio actual de 39.78. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 39.78 o 40.08, mientras que 9 y 3.92% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PCG-PX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de PCG-PX?

Invertir en PG&E Corp implica tener en cuenta el rango anual 36.05 - 44.99 y el precio actual 39.78. Muchos comparan -0.67% y -11.09% antes de colocar órdenes en 39.78 o 40.08. Estudie los cambios diarios de precios de PCG-PX en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PG&E Corp?

El precio más alto de PG&E Corp (PCG-PX) en el último año ha sido 44.99. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 36.05 - 44.99, una comparación con 39.16 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de PG&E Corp en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PG&E Corp?

El precio más bajo de PG&E Corp (PCG-PX) para el año ha sido 36.05. La comparación con los actuales 39.78 y 36.05 - 44.99 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PCG-PX en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PCG-PX?

En el pasado, PG&E Corp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 39.16 y -11.09% después de las acciones corporativas.

Rango diario
38.28 40.30
Rango anual
36.05 44.99
Cierres anteriores
39.16
Open
38.28
Bid
39.78
Ask
40.08
Low
38.28
High
40.30
Volumen
9
Cambio diario
1.58%
Cambio mensual
-0.67%
Cambio a 6 meses
-11.09%
Cambio anual
-11.09%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.