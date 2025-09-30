QuotazioniSezioni
PCG-PX: PG&E Corp

39.78 USD 0.62 (1.58%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PCG-PX ha avuto una variazione del 1.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.28 e ad un massimo di 40.30.

Segui le dinamiche di PG&E Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PCG-PX oggi?

Oggi le azioni PG&E Corp sono prezzate a 39.78. Viene scambiato all'interno di 1.58%, la chiusura di ieri è stata 39.16 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PCG-PX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni PG&E Corp pagano dividendi?

PG&E Corp è attualmente valutato a 39.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -11.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PCG-PX.

Come acquistare azioni PCG-PX?

Puoi acquistare azioni PG&E Corp al prezzo attuale di 39.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 39.78 o 40.08, mentre 9 e 3.92% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PCG-PX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PCG-PX?

Investire in PG&E Corp implica considerare l'intervallo annuale 36.05 - 44.99 e il prezzo attuale 39.78. Molti confrontano -0.67% e -11.09% prima di effettuare ordini su 39.78 o 40.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PCG-PX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni PG&E Corp?

Il prezzo massimo di PG&E Corp nell'ultimo anno è stato 44.99. All'interno di 36.05 - 44.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.16 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PG&E Corp utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PG&E Corp?

Il prezzo più basso di PG&E Corp (PCG-PX) nel corso dell'anno è stato 36.05. Confrontandolo con gli attuali 39.78 e 36.05 - 44.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PCG-PX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PCG-PX?

PG&E Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.16 e -11.09%.

Intervallo Giornaliero
38.28 40.30
Intervallo Annuale
36.05 44.99
Chiusura Precedente
39.16
Apertura
38.28
Bid
39.78
Ask
40.08
Minimo
38.28
Massimo
40.30
Volume
9
Variazione giornaliera
1.58%
Variazione Mensile
-0.67%
Variazione Semestrale
-11.09%
Variazione Annuale
-11.09%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4