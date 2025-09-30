- Panoramica
PCG-PX: PG&E Corp
Il tasso di cambio PCG-PX ha avuto una variazione del 1.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.28 e ad un massimo di 40.30.
Segui le dinamiche di PG&E Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PCG-PX oggi?
Oggi le azioni PG&E Corp sono prezzate a 39.78. Viene scambiato all'interno di 1.58%, la chiusura di ieri è stata 39.16 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PCG-PX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni PG&E Corp pagano dividendi?
PG&E Corp è attualmente valutato a 39.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -11.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PCG-PX.
Come acquistare azioni PCG-PX?
Puoi acquistare azioni PG&E Corp al prezzo attuale di 39.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 39.78 o 40.08, mentre 9 e 3.92% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PCG-PX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PCG-PX?
Investire in PG&E Corp implica considerare l'intervallo annuale 36.05 - 44.99 e il prezzo attuale 39.78. Molti confrontano -0.67% e -11.09% prima di effettuare ordini su 39.78 o 40.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PCG-PX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo massimo di PG&E Corp nell'ultimo anno è stato 44.99. All'interno di 36.05 - 44.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.16 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PG&E Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo più basso di PG&E Corp (PCG-PX) nel corso dell'anno è stato 36.05. Confrontandolo con gli attuali 39.78 e 36.05 - 44.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PCG-PX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PCG-PX?
PG&E Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.16 e -11.09%.
- Chiusura Precedente
- 39.16
- Apertura
- 38.28
- Bid
- 39.78
- Ask
- 40.08
- Minimo
- 38.28
- Massimo
- 40.30
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 1.58%
- Variazione Mensile
- -0.67%
- Variazione Semestrale
- -11.09%
- Variazione Annuale
- -11.09%
