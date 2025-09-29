报价部分
货币 / PCG-PX
PCG-PX: PG&E Corp

39.78 USD 0.62 (1.58%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PCG-PX汇率已更改1.58%。当日，交易品种以低点38.28和高点40.30进行交易。

关注PG&E Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PCG-PX股票今天的价格是多少？

PG&E Corp股票今天的定价为39.78。它在1.58%范围内交易，昨天的收盘价为39.16，交易量达到9。PCG-PX的实时价格图表显示了这些更新。

PG&E Corp股票是否支付股息？

PG&E Corp目前的价值为39.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.09%和USD。实时查看图表以跟踪PCG-PX走势。

如何购买PCG-PX股票？

您可以以39.78的当前价格购买PG&E Corp股票。订单通常设置在39.78或40.08附近，而9和3.92%显示市场活动。立即关注PCG-PX的实时图表更新。

如何投资PCG-PX股票？

投资PG&E Corp需要考虑年度范围36.05 - 44.99和当前价格39.78。许多人在以39.78或40.08下订单之前，会比较-0.67%和。实时查看PCG-PX价格图表，了解每日变化。

PG&E Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PG&E Corp的最高价格是44.99。在36.05 - 44.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PG&E Corp的绩效。

PG&E Corp股票的最低价格是多少？

PG&E Corp（PCG-PX）的最低价格为36.05。将其与当前的39.78和36.05 - 44.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCG-PX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PCG-PX股票是什么时候拆分的？

PG&E Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.16和-11.09%中可见。

日范围
38.28 40.30
年范围
36.05 44.99
前一天收盘价
39.16
开盘价
38.28
卖价
39.78
买价
40.08
最低价
38.28
最高价
40.30
交易量
9
日变化
1.58%
月变化
-0.67%
6个月变化
-11.09%
年变化
-11.09%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值