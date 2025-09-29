- 概要
PCG-PX: PG&E Corp
PCG-PXの今日の為替レートは、1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり38.28の安値と40.30の高値で取引されました。
PG&E Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PCG-PX株の現在の価格は？
PG&E Corpの株価は本日39.78です。1.58%内で取引され、前日の終値は39.16、取引量は9に達しました。PCG-PXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
PG&E Corpの株は配当を出しますか？
PG&E Corpの現在の価格は39.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は-11.09%やUSDにも注目します。PCG-PXの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PX株を買う方法は？
PG&E Corpの株は現在39.78で購入可能です。注文は通常39.78または40.08付近で行われ、9や3.92%が市場の動きを示します。PCG-PXの最新情報はライブチャートで確認できます。
PCG-PX株に投資する方法は？
PG&E Corpへの投資では、年間の値幅36.05 - 44.99と現在の39.78を考慮します。注文は多くの場合39.78や40.08で行われる前に、-0.67%や-11.09%と比較されます。PCG-PXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最高値は？
PG&E Corpの過去1年の最高値は44.99でした。36.05 - 44.99内で株価は大きく変動し、39.16と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。PG&E Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最低値は？
PG&E Corp(PCG-PX)の年間最安値は36.05でした。現在の39.78や36.05 - 44.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PCG-PXの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PXの株式分割はいつ行われましたか？
PG&E Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、39.16、-11.09%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 39.16
- 始値
- 38.28
- 買値
- 39.78
- 買値
- 40.08
- 安値
- 38.28
- 高値
- 40.30
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- 1.58%
- 1ヶ月の変化
- -0.67%
- 6ヶ月の変化
- -11.09%
- 1年の変化
- -11.09%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前