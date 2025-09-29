クォートセクション
通貨 / PCG-PX
PCG-PX: PG&E Corp

39.78 USD 0.62 (1.58%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PCG-PXの今日の為替レートは、1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり38.28の安値と40.30の高値で取引されました。

PG&E Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
38.28 40.30
1年のレンジ
36.05 44.99
以前の終値
39.16
始値
38.28
買値
39.78
買値
40.08
安値
38.28
高値
40.30
出来高
9
1日の変化
1.58%
1ヶ月の変化
-0.67%
6ヶ月の変化
-11.09%
1年の変化
-11.09%
