PCG-PX: PG&E Corp
Der Wechselkurs von PCG-PX hat sich für heute um 1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.28 bis zu einem Hoch von 40.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die PG&E Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PCG-PX heute?
Die Aktie von PG&E Corp (PCG-PX) notiert heute bei 39.78. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.58% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 39.16 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von PCG-PX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PCG-PX Dividenden?
PG&E Corp wird derzeit mit 39.78 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -11.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PX zu verfolgen.
Wie kaufe ich PCG-PX-Aktien?
Sie können Aktien von PG&E Corp (PCG-PX) zum aktuellen Kurs von 39.78 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 39.78 oder 40.08 platziert, während 9 und 3.92% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PCG-PX-Aktien?
Bei einer Investition in PG&E Corp müssen die jährliche Spanne 36.05 - 44.99 und der aktuelle Kurs 39.78 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.67% und -11.09%, bevor sie Orders zu 39.78 oder 40.08 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PX) im vergangenen Jahr lag bei 44.99. Innerhalb von 36.05 - 44.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 39.16 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PG&E Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PX) im Laufe des Jahres betrug 36.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 39.78 und der Spanne 36.05 - 44.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PCG-PX statt?
PG&E Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 39.16 und -11.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.16
- Eröffnung
- 38.28
- Bid
- 39.78
- Ask
- 40.08
- Tief
- 38.28
- Hoch
- 40.30
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 1.58%
- Monatsänderung
- -0.67%
- 6-Monatsänderung
- -11.09%
- Jahresänderung
- -11.09%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4