PCG-PX: PG&E Corp

39.78 USD 0.62 (1.58%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PCG-PX hat sich für heute um 1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.28 bis zu einem Hoch von 40.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die PG&E Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PCG-PX heute?

Die Aktie von PG&E Corp (PCG-PX) notiert heute bei 39.78. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.58% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 39.16 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von PCG-PX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PCG-PX Dividenden?

PG&E Corp wird derzeit mit 39.78 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -11.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PX zu verfolgen.

Wie kaufe ich PCG-PX-Aktien?

Sie können Aktien von PG&E Corp (PCG-PX) zum aktuellen Kurs von 39.78 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 39.78 oder 40.08 platziert, während 9 und 3.92% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PCG-PX-Aktien?

Bei einer Investition in PG&E Corp müssen die jährliche Spanne 36.05 - 44.99 und der aktuelle Kurs 39.78 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.67% und -11.09%, bevor sie Orders zu 39.78 oder 40.08 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PX) im vergangenen Jahr lag bei 44.99. Innerhalb von 36.05 - 44.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 39.16 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PG&E Corp mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PX) im Laufe des Jahres betrug 36.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 39.78 und der Spanne 36.05 - 44.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PCG-PX statt?

PG&E Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 39.16 und -11.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
38.28 40.30
Jahresspanne
36.05 44.99
Vorheriger Schlusskurs
39.16
Eröffnung
38.28
Bid
39.78
Ask
40.08
Tief
38.28
Hoch
40.30
Volumen
9
Tagesänderung
1.58%
Monatsänderung
-0.67%
6-Monatsänderung
-11.09%
Jahresänderung
-11.09%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4