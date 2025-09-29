- Обзор рынка
PCG-PX: PG&E Corp
Курс PCG-PX за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.28, а максимальная — 40.30.
Следите за динамикой PG&E Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCG-PX сегодня?
PG&E Corp (PCG-PX) сегодня оценивается на уровне 39.43. Инструмент торгуется в пределах 0.69%, вчерашнее закрытие составило 39.16, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PG&E Corp?
PG&E Corp в настоящее время оценивается в 39.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.87% и USD. Отслеживайте движения PCG-PX на графике в реальном времени.
Как купить акции PCG-PX?
Вы можете купить акции PG&E Corp (PCG-PX) по текущей цене 39.43. Ордера обычно размещаются около 39.43 или 39.73, тогда как 4 и 3.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCG-PX?
Инвестирование в PG&E Corp предполагает учет годового диапазона 36.05 - 44.99 и текущей цены 39.43. Многие сравнивают -1.55% и -11.87% перед размещением ордеров на 39.43 или 39.73. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?
Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PX) за последний год составила 44.99. Акции заметно колебались в пределах 36.05 - 44.99, сравнение с 39.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PG&E Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?
Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PX) за год составила 36.05. Сравнение с текущими 39.43 и 36.05 - 44.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCG-PX?
В прошлом PG&E Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.16 и -11.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.16
- Open
- 38.28
- Bid
- 39.43
- Ask
- 39.73
- Low
- 38.28
- High
- 40.30
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.69%
- Месячное изменение
- -1.55%
- 6-месячное изменение
- -11.87%
- Годовое изменение
- -11.87%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%