PCG-PX: PG&E Corp

39.43 USD 0.27 (0.69%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PCG-PX за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.28, а максимальная — 40.30.

Следите за динамикой PG&E Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCG-PX сегодня?

PG&E Corp (PCG-PX) сегодня оценивается на уровне 39.43. Инструмент торгуется в пределах 0.69%, вчерашнее закрытие составило 39.16, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PG&E Corp?

PG&E Corp в настоящее время оценивается в 39.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.87% и USD. Отслеживайте движения PCG-PX на графике в реальном времени.

Как купить акции PCG-PX?

Вы можете купить акции PG&E Corp (PCG-PX) по текущей цене 39.43. Ордера обычно размещаются около 39.43 или 39.73, тогда как 4 и 3.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCG-PX?

Инвестирование в PG&E Corp предполагает учет годового диапазона 36.05 - 44.99 и текущей цены 39.43. Многие сравнивают -1.55% и -11.87% перед размещением ордеров на 39.43 или 39.73. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?

Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PX) за последний год составила 44.99. Акции заметно колебались в пределах 36.05 - 44.99, сравнение с 39.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PG&E Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?

Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PX) за год составила 36.05. Сравнение с текущими 39.43 и 36.05 - 44.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCG-PX?

В прошлом PG&E Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.16 и -11.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.28 40.30
Годовой диапазон
36.05 44.99
Предыдущее закрытие
39.16
Open
38.28
Bid
39.43
Ask
39.73
Low
38.28
High
40.30
Объем
4
Дневное изменение
0.69%
Месячное изменение
-1.55%
6-месячное изменение
-11.87%
Годовое изменение
-11.87%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.