CotaçõesSeções
Moedas / PCG-PI
Voltar para Ações

PCG-PI: Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock

15.69 USD 0.28 (1.75%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PCG-PI para hoje mudou para -1.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.69 e o mais alto foi 15.76.

Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PCG-PI hoje?

Hoje Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) está avaliado em 15.69. O instrumento é negociado dentro de -1.75%, o fechamento de ontem foi 15.97, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PI em tempo real.

As ações de Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock pagam dividendos?

Atualmente Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock está avaliado em 15.69. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.32% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PCG-PI?

Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) pelo preço atual 15.69. Ordens geralmente são executadas perto de 15.69 ou 15.99, enquanto 4 e -0.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PCG-PI?

Investir em Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 14.68 - 16.33 e o preço atual 15.69. Muitos comparam -0.06% e 4.32% antes de enviar ordens em 15.69 ou 15.99. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?

O maior preço de PG&E Corp (PCG-PI) no último ano foi 16.33. As ações oscilaram bastante dentro de 14.68 - 16.33, e a comparação com 15.97 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?

O menor preço de PG&E Corp (PCG-PI) no ano foi 14.68. A comparação com o preço atual 15.69 e 14.68 - 16.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PI?

No passado Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.97 e 4.32% após os eventos corporativos.

Faixa diária
15.69 15.76
Faixa anual
14.68 16.33
Fechamento anterior
15.97
Open
15.76
Bid
15.69
Ask
15.99
Low
15.69
High
15.76
Volume
4
Mudança diária
-1.75%
Mudança mensal
-0.06%
Mudança de 6 meses
4.32%
Mudança anual
4.32%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4