PCG-PI: Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock
A taxa do PCG-PI para hoje mudou para -1.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.69 e o mais alto foi 15.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PCG-PI hoje?
Hoje Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) está avaliado em 15.69. O instrumento é negociado dentro de -1.75%, o fechamento de ontem foi 15.97, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PI em tempo real.
As ações de Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock pagam dividendos?
Atualmente Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock está avaliado em 15.69. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.32% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PCG-PI?
Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) pelo preço atual 15.69. Ordens geralmente são executadas perto de 15.69 ou 15.99, enquanto 4 e -0.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PCG-PI?
Investir em Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 14.68 - 16.33 e o preço atual 15.69. Muitos comparam -0.06% e 4.32% antes de enviar ordens em 15.69 ou 15.99. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?
O maior preço de PG&E Corp (PCG-PI) no último ano foi 16.33. As ações oscilaram bastante dentro de 14.68 - 16.33, e a comparação com 15.97 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?
O menor preço de PG&E Corp (PCG-PI) no ano foi 14.68. A comparação com o preço atual 15.69 e 14.68 - 16.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PI?
No passado Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.97 e 4.32% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 15.97
- Open
- 15.76
- Bid
- 15.69
- Ask
- 15.99
- Low
- 15.69
- High
- 15.76
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -1.75%
- Mudança mensal
- -0.06%
- Mudança de 6 meses
- 4.32%
- Mudança anual
- 4.32%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4