PCG-PI: Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock
Der Wechselkurs von PCG-PI hat sich für heute um -1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.69 bis zu einem Hoch von 15.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PCG-PI heute?
Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) notiert heute bei 15.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.75% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.97 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von PCG-PI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PCG-PI Dividenden?
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock wird derzeit mit 15.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PI zu verfolgen.
Wie kaufe ich PCG-PI-Aktien?
Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) zum aktuellen Kurs von 15.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.69 oder 15.99 platziert, während 4 und -0.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PCG-PI-Aktien?
Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 14.68 - 16.33 und der aktuelle Kurs 15.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.06% und 4.32%, bevor sie Orders zu 15.69 oder 15.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PI) im vergangenen Jahr lag bei 16.33. Innerhalb von 14.68 - 16.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.97 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PI) im Laufe des Jahres betrug 14.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.69 und der Spanne 14.68 - 16.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PCG-PI statt?
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.97 und 4.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.97
- Eröffnung
- 15.76
- Bid
- 15.69
- Ask
- 15.99
- Tief
- 15.69
- Hoch
- 15.76
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -1.75%
- Monatsänderung
- -0.06%
- 6-Monatsänderung
- 4.32%
- Jahresänderung
- 4.32%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4