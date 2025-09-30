KurseKategorien
PCG-PI: Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock

15.69 USD 0.28 (1.75%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PCG-PI hat sich für heute um -1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.69 bis zu einem Hoch von 15.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PCG-PI heute?

Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) notiert heute bei 15.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.75% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.97 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von PCG-PI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PCG-PI Dividenden?

Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock wird derzeit mit 15.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PI zu verfolgen.

Wie kaufe ich PCG-PI-Aktien?

Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) zum aktuellen Kurs von 15.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.69 oder 15.99 platziert, während 4 und -0.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PCG-PI-Aktien?

Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 14.68 - 16.33 und der aktuelle Kurs 15.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.06% und 4.32%, bevor sie Orders zu 15.69 oder 15.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PI) im vergangenen Jahr lag bei 16.33. Innerhalb von 14.68 - 16.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.97 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PI) im Laufe des Jahres betrug 14.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.69 und der Spanne 14.68 - 16.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PCG-PI statt?

Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.97 und 4.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
15.69 15.76
Jahresspanne
14.68 16.33
Vorheriger Schlusskurs
15.97
Eröffnung
15.76
Bid
15.69
Ask
15.99
Tief
15.69
Hoch
15.76
Volumen
4
Tagesänderung
-1.75%
Monatsänderung
-0.06%
6-Monatsänderung
4.32%
Jahresänderung
4.32%
