PCG-PI: Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock

15.69 USD 0.28 (1.75%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PCG-PI de hoy ha cambiado un -1.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.69, mientras que el máximo ha alcanzado 15.76.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de PCG-PI hoy?

Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) se evalúa hoy en 15.69. El instrumento se negocia dentro de -1.75%; el cierre de ayer ha sido 15.97 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PCG-PI en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock?

Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock se evalúa actualmente en 15.69. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.32% y USD. Monitoree los movimientos de PCG-PI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de PCG-PI?

Puede comprar acciones de Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) al precio actual de 15.69. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 15.69 o 15.99, mientras que 4 y -0.44% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PCG-PI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de PCG-PI?

Invertir en Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock implica tener en cuenta el rango anual 14.68 - 16.33 y el precio actual 15.69. Muchos comparan -0.06% y 4.32% antes de colocar órdenes en 15.69 o 15.99. Estudie los cambios diarios de precios de PCG-PI en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PG&E Corp?

El precio más alto de PG&E Corp (PCG-PI) en el último año ha sido 16.33. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 14.68 - 16.33, una comparación con 15.97 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PG&E Corp?

El precio más bajo de PG&E Corp (PCG-PI) para el año ha sido 14.68. La comparación con los actuales 15.69 y 14.68 - 16.33 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PCG-PI en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PCG-PI?

En el pasado, Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 15.97 y 4.32% después de las acciones corporativas.

Rango diario
15.69 15.76
Rango anual
14.68 16.33
Cierres anteriores
15.97
Open
15.76
Bid
15.69
Ask
15.99
Low
15.69
High
15.76
Volumen
4
Cambio diario
-1.75%
Cambio mensual
-0.06%
Cambio a 6 meses
4.32%
Cambio anual
4.32%
