PCG-PI: Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock
El tipo de cambio de PCG-PI de hoy ha cambiado un -1.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.69, mientras que el máximo ha alcanzado 15.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PCG-PI hoy?
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) se evalúa hoy en 15.69. El instrumento se negocia dentro de -1.75%; el cierre de ayer ha sido 15.97 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PCG-PI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock?
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock se evalúa actualmente en 15.69. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.32% y USD. Monitoree los movimientos de PCG-PI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PCG-PI?
Puede comprar acciones de Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) al precio actual de 15.69. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 15.69 o 15.99, mientras que 4 y -0.44% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PCG-PI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PCG-PI?
Invertir en Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock implica tener en cuenta el rango anual 14.68 - 16.33 y el precio actual 15.69. Muchos comparan -0.06% y 4.32% antes de colocar órdenes en 15.69 o 15.99. Estudie los cambios diarios de precios de PCG-PI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PG&E Corp?
El precio más alto de PG&E Corp (PCG-PI) en el último año ha sido 16.33. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 14.68 - 16.33, una comparación con 15.97 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PG&E Corp?
El precio más bajo de PG&E Corp (PCG-PI) para el año ha sido 14.68. La comparación con los actuales 15.69 y 14.68 - 16.33 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PCG-PI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PCG-PI?
En el pasado, Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 15.97 y 4.32% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 15.97
- Open
- 15.76
- Bid
- 15.69
- Ask
- 15.99
- Low
- 15.69
- High
- 15.76
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -1.75%
- Cambio mensual
- -0.06%
- Cambio a 6 meses
- 4.32%
- Cambio anual
- 4.32%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.