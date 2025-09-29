КотировкиРазделы
PCG-PI: Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock

15.69 USD 0.28 (1.75%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PCG-PI за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.69, а максимальная — 15.76.

Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCG-PI сегодня?

Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) сегодня оценивается на уровне 15.69. Инструмент торгуется в пределах -1.75%, вчерашнее закрытие составило 15.97, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock?

Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock в настоящее время оценивается в 15.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.32% и USD. Отслеживайте движения PCG-PI на графике в реальном времени.

Как купить акции PCG-PI?

Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) по текущей цене 15.69. Ордера обычно размещаются около 15.69 или 15.99, тогда как 4 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCG-PI?

Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 14.68 - 16.33 и текущей цены 15.69. Многие сравнивают -0.06% и 4.32% перед размещением ордеров на 15.69 или 15.99. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?

Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PI) за последний год составила 16.33. Акции заметно колебались в пределах 14.68 - 16.33, сравнение с 15.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?

Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PI) за год составила 14.68. Сравнение с текущими 15.69 и 14.68 - 16.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCG-PI?

В прошлом Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.97 и 4.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.69 15.76
Годовой диапазон
14.68 16.33
Предыдущее закрытие
15.97
Open
15.76
Bid
15.69
Ask
15.99
Low
15.69
High
15.76
Объем
4
Дневное изменение
-1.75%
Месячное изменение
-0.06%
6-месячное изменение
4.32%
Годовое изменение
4.32%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.