PCG-PI: Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock
Курс PCG-PI за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.69, а максимальная — 15.76.
Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCG-PI сегодня?
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) сегодня оценивается на уровне 15.69. Инструмент торгуется в пределах -1.75%, вчерашнее закрытие составило 15.97, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock?
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock в настоящее время оценивается в 15.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.32% и USD. Отслеживайте движения PCG-PI на графике в реальном времени.
Как купить акции PCG-PI?
Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock (PCG-PI) по текущей цене 15.69. Ордера обычно размещаются около 15.69 или 15.99, тогда как 4 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCG-PI?
Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 14.68 - 16.33 и текущей цены 15.69. Многие сравнивают -0.06% и 4.32% перед размещением ордеров на 15.69 или 15.99. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?
Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PI) за последний год составила 16.33. Акции заметно колебались в пределах 14.68 - 16.33, сравнение с 15.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?
Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PI) за год составила 14.68. Сравнение с текущими 15.69 и 14.68 - 16.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCG-PI?
В прошлом Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.97 и 4.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.97
- Open
- 15.76
- Bid
- 15.69
- Ask
- 15.99
- Low
- 15.69
- High
- 15.76
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -1.75%
- Месячное изменение
- -0.06%
- 6-месячное изменение
- 4.32%
- Годовое изменение
- 4.32%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%