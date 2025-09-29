PCG-PI: Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock
今日PCG-PI汇率已更改-1.75%。当日，交易品种以低点15.69和高点15.76进行交易。
关注Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PCG-PI股票今天的价格是多少？
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock股票今天的定价为15.69。它在-1.75%范围内交易，昨天的收盘价为15.97，交易量达到4。PCG-PI的实时价格图表显示了这些更新。
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock股票是否支付股息？
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock目前的价值为15.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.32%和USD。实时查看图表以跟踪PCG-PI走势。
如何购买PCG-PI股票？
您可以以15.69的当前价格购买Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock股票。订单通常设置在15.69或15.99附近，而4和-0.44%显示市场活动。立即关注PCG-PI的实时图表更新。
如何投资PCG-PI股票？
投资Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock需要考虑年度范围14.68 - 16.33和当前价格15.69。许多人在以15.69或15.99下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看PCG-PI价格图表，了解每日变化。
PG&E Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PG&E Corp的最高价格是16.33。在14.68 - 16.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock的绩效。
PG&E Corp股票的最低价格是多少？
PG&E Corp（PCG-PI）的最低价格为14.68。将其与当前的15.69和14.68 - 16.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCG-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PCG-PI股票是什么时候拆分的？
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.97和4.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 15.97
- 开盘价
- 15.76
- 卖价
- 15.69
- 买价
- 15.99
- 最低价
- 15.69
- 最高价
- 15.76
- 交易量
- 4
- 日变化
- -1.75%
- 月变化
- -0.06%
- 6个月变化
- 4.32%
- 年变化
- 4.32%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值