PCG-PI: Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock
Le taux de change de PCG-PI a changé de -1.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.69 et à un maximum de 15.76.
Suivez la dynamique Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PCG-PI aujourd'hui ?
L'action Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock est cotée à 15.69 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.75%, a clôturé hier à 15.97 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de PCG-PI présente ces mises à jour.
L'action Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock verse-t-elle des dividendes ?
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock est actuellement valorisé à 15.69. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.32% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PCG-PI.
Comment acheter des actions PCG-PI ?
Vous pouvez acheter des actions Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock au cours actuel de 15.69. Les ordres sont généralement placés à proximité de 15.69 ou de 15.99, le 4 et le -0.44% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PCG-PI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PCG-PI ?
Investir dans Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock implique de prendre en compte la fourchette annuelle 14.68 - 16.33 et le prix actuel 15.69. Beaucoup comparent -0.06% et 4.32% avant de passer des ordres à 15.69 ou 15.99. Consultez le graphique du cours de PCG-PI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action PG&E Corp ?
Le cours le plus élevé de PG&E Corp l'année dernière était 16.33. Au cours de 14.68 - 16.33, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 15.97 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action PG&E Corp ?
Le cours le plus bas de PG&E Corp (PCG-PI) sur l'année a été 14.68. Sa comparaison avec 15.69 et 14.68 - 16.33 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PCG-PI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PCG-PI a-t-elle été divisée ?
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 15.97 et 4.32% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 15.97
- Ouverture
- 15.76
- Bid
- 15.69
- Ask
- 15.99
- Plus Bas
- 15.69
- Plus Haut
- 15.76
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -1.75%
- Changement Mensuel
- -0.06%
- Changement à 6 Mois
- 4.32%
- Changement Annuel
- 4.32%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4