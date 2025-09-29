- 概要
PCG-PI: Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock
PCG-PIの今日の為替レートは、-1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり15.69の安値と15.76の高値で取引されました。
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PCG-PI株の現在の価格は？
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stockの株価は本日15.69です。-1.75%内で取引され、前日の終値は15.97、取引量は4に達しました。PCG-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stockの株は配当を出しますか？
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stockの現在の価格は15.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.32%やUSDにも注目します。PCG-PIの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PI株を買う方法は？
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stockの株は現在15.69で購入可能です。注文は通常15.69または15.99付近で行われ、4や-0.44%が市場の動きを示します。PCG-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。
PCG-PI株に投資する方法は？
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stockへの投資では、年間の値幅14.68 - 16.33と現在の15.69を考慮します。注文は多くの場合15.69や15.99で行われる前に、-0.06%や4.32%と比較されます。PCG-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最高値は？
PG&E Corpの過去1年の最高値は16.33でした。14.68 - 16.33内で株価は大きく変動し、15.97と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stockのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最低値は？
PG&E Corp(PCG-PI)の年間最安値は14.68でした。現在の15.69や14.68 - 16.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PCG-PIの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PIの株式分割はいつ行われましたか？
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stockは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.97、4.32%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 15.97
- 始値
- 15.76
- 買値
- 15.69
- 買値
- 15.99
- 安値
- 15.69
- 高値
- 15.76
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -1.75%
- 1ヶ月の変化
- -0.06%
- 6ヶ月の変化
- 4.32%
- 1年の変化
- 4.32%
