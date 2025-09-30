- Panoramica
PCG-PI: Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock
Il tasso di cambio PCG-PI ha avuto una variazione del -1.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.69 e ad un massimo di 15.76.
Segui le dinamiche di Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PCG-PI oggi?
Oggi le azioni Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock sono prezzate a 15.69. Viene scambiato all'interno di -1.75%, la chiusura di ieri è stata 15.97 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PCG-PI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock pagano dividendi?
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock è attualmente valutato a 15.69. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PCG-PI.
Come acquistare azioni PCG-PI?
Puoi acquistare azioni Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock al prezzo attuale di 15.69. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.69 o 15.99, mentre 4 e -0.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PCG-PI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PCG-PI?
Investire in Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 14.68 - 16.33 e il prezzo attuale 15.69. Molti confrontano -0.06% e 4.32% prima di effettuare ordini su 15.69 o 15.99. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PCG-PI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo massimo di PG&E Corp nell'ultimo anno è stato 16.33. All'interno di 14.68 - 16.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.97 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo più basso di PG&E Corp (PCG-PI) nel corso dell'anno è stato 14.68. Confrontandolo con gli attuali 15.69 e 14.68 - 16.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PCG-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PCG-PI?
Pacific Gas & Electric Co 4.36% 1st Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.97 e 4.32%.
- Chiusura Precedente
- 15.97
- Apertura
- 15.76
- Bid
- 15.69
- Ask
- 15.99
- Minimo
- 15.69
- Massimo
- 15.76
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -1.75%
- Variazione Mensile
- -0.06%
- Variazione Semestrale
- 4.32%
- Variazione Annuale
- 4.32%
