PCG-PD: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock
A taxa do PCG-PD para hoje mudou para -0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.87 e o mais alto foi 17.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PCG-PD hoje?
Hoje Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock (PCG-PD) está avaliado em 17.87. O instrumento é negociado dentro de -0.33%, o fechamento de ontem foi 17.93, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PD em tempo real.
As ações de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock pagam dividendos?
Atualmente Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock está avaliado em 17.87. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.85% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PCG-PD?
Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock (PCG-PD) pelo preço atual 17.87. Ordens geralmente são executadas perto de 17.87 ou 18.17, enquanto 2 e -0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PCG-PD?
Investir em Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 16.46 - 18.28 e o preço atual 17.87. Muitos comparam 1.88% e 0.85% antes de enviar ordens em 17.87 ou 18.17. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?
O maior preço de PG&E Corp (PCG-PD) no último ano foi 18.28. As ações oscilaram bastante dentro de 16.46 - 18.28, e a comparação com 17.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?
O menor preço de PG&E Corp (PCG-PD) no ano foi 16.46. A comparação com o preço atual 17.87 e 16.46 - 18.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PD?
No passado Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.93 e 0.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.93
- Open
- 17.90
- Bid
- 17.87
- Ask
- 18.17
- Low
- 17.87
- High
- 17.90
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.33%
- Mudança mensal
- 1.88%
- Mudança de 6 meses
- 0.85%
- Mudança anual
- 0.85%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4