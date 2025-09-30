CotaçõesSeções
Moedas / PCG-PD
Voltar para Ações

PCG-PD: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock

17.87 USD 0.06 (0.33%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PCG-PD para hoje mudou para -0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.87 e o mais alto foi 17.90.

Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PCG-PD hoje?

Hoje Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock (PCG-PD) está avaliado em 17.87. O instrumento é negociado dentro de -0.33%, o fechamento de ontem foi 17.93, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PD em tempo real.

As ações de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock pagam dividendos?

Atualmente Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock está avaliado em 17.87. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.85% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PCG-PD?

Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock (PCG-PD) pelo preço atual 17.87. Ordens geralmente são executadas perto de 17.87 ou 18.17, enquanto 2 e -0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PCG-PD?

Investir em Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 16.46 - 18.28 e o preço atual 17.87. Muitos comparam 1.88% e 0.85% antes de enviar ordens em 17.87 ou 18.17. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?

O maior preço de PG&E Corp (PCG-PD) no último ano foi 18.28. As ações oscilaram bastante dentro de 16.46 - 18.28, e a comparação com 17.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?

O menor preço de PG&E Corp (PCG-PD) no ano foi 16.46. A comparação com o preço atual 17.87 e 16.46 - 18.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PD?

No passado Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.93 e 0.85% após os eventos corporativos.

Faixa diária
17.87 17.90
Faixa anual
16.46 18.28
Fechamento anterior
17.93
Open
17.90
Bid
17.87
Ask
18.17
Low
17.87
High
17.90
Volume
2
Mudança diária
-0.33%
Mudança mensal
1.88%
Mudança de 6 meses
0.85%
Mudança anual
0.85%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4