PCG-PD: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock

17.87 USD 0.06 (0.33%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PCG-PDの今日の為替レートは、-0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり17.87の安値と17.90の高値で取引されました。

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PCG-PD株の現在の価格は？

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockの株価は本日17.87です。-0.33%内で取引され、前日の終値は17.93、取引量は2に達しました。PCG-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockの株は配当を出しますか？

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockの現在の価格は17.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.85%やUSDにも注目します。PCG-PDの動きはライブチャートで確認できます。

PCG-PD株を買う方法は？

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockの株は現在17.87で購入可能です。注文は通常17.87または18.17付近で行われ、2や-0.17%が市場の動きを示します。PCG-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。

PCG-PD株に投資する方法は？

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockへの投資では、年間の値幅16.46 - 18.28と現在の17.87を考慮します。注文は多くの場合17.87や18.17で行われる前に、1.88%や0.85%と比較されます。PCG-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

PG&E Corpの株の最高値は？

PG&E Corpの過去1年の最高値は18.28でした。16.46 - 18.28内で株価は大きく変動し、17.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

PG&E Corpの株の最低値は？

PG&E Corp(PCG-PD)の年間最安値は16.46でした。現在の17.87や16.46 - 18.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PCG-PDの動きはライブチャートで確認できます。

PCG-PDの株式分割はいつ行われましたか？

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.93、0.85%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.87 17.90
1年のレンジ
16.46 18.28
以前の終値
17.93
始値
17.90
買値
17.87
買値
18.17
安値
17.87
高値
17.90
出来高
2
1日の変化
-0.33%
1ヶ月の変化
1.88%
6ヶ月の変化
0.85%
1年の変化
0.85%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待