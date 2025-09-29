- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PCG-PD: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock
PCG-PDの今日の為替レートは、-0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり17.87の安値と17.90の高値で取引されました。
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
PCG-PD株の現在の価格は？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockの株価は本日17.87です。-0.33%内で取引され、前日の終値は17.93、取引量は2に達しました。PCG-PDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockの株は配当を出しますか？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockの現在の価格は17.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.85%やUSDにも注目します。PCG-PDの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PD株を買う方法は？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockの株は現在17.87で購入可能です。注文は通常17.87または18.17付近で行われ、2や-0.17%が市場の動きを示します。PCG-PDの最新情報はライブチャートで確認できます。
PCG-PD株に投資する方法は？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockへの投資では、年間の値幅16.46 - 18.28と現在の17.87を考慮します。注文は多くの場合17.87や18.17で行われる前に、1.88%や0.85%と比較されます。PCG-PDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最高値は？
PG&E Corpの過去1年の最高値は18.28でした。16.46 - 18.28内で株価は大きく変動し、17.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最低値は？
PG&E Corp(PCG-PD)の年間最安値は16.46でした。現在の17.87や16.46 - 18.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PCG-PDの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PDの株式分割はいつ行われましたか？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stockは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.93、0.85%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 17.93
- 始値
- 17.90
- 買値
- 17.87
- 買値
- 18.17
- 安値
- 17.87
- 高値
- 17.90
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.33%
- 1ヶ月の変化
- 1.88%
- 6ヶ月の変化
- 0.85%
- 1年の変化
- 0.85%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前