PCG-PD: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock

17.87 USD 0.06 (0.33%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PCG-PD a changé de -0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.87 et à un maximum de 17.90.

Suivez la dynamique Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PCG-PD aujourd'hui ?

L'action Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock est cotée à 17.87 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.33%, a clôturé hier à 17.93 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de PCG-PD présente ces mises à jour.

L'action Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock verse-t-elle des dividendes ?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock est actuellement valorisé à 17.87. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PCG-PD.

Comment acheter des actions PCG-PD ?

Vous pouvez acheter des actions Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock au cours actuel de 17.87. Les ordres sont généralement placés à proximité de 17.87 ou de 18.17, le 2 et le -0.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PCG-PD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PCG-PD ?

Investir dans Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.46 - 18.28 et le prix actuel 17.87. Beaucoup comparent 1.88% et 0.85% avant de passer des ordres à 17.87 ou 18.17. Consultez le graphique du cours de PCG-PD en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action PG&E Corp ?

Le cours le plus élevé de PG&E Corp l'année dernière était 18.28. Au cours de 16.46 - 18.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 17.93 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action PG&E Corp ?

Le cours le plus bas de PG&E Corp (PCG-PD) sur l'année a été 16.46. Sa comparaison avec 17.87 et 16.46 - 18.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PCG-PD sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PCG-PD a-t-elle été divisée ?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 17.93 et 0.85% après les opérations sur titres.

Range quotidien
17.87 17.90
Range Annuel
16.46 18.28
Clôture Précédente
17.93
Ouverture
17.90
Bid
17.87
Ask
18.17
Plus Bas
17.87
Plus Haut
17.90
Volume
2
Changement quotidien
-0.33%
Changement Mensuel
1.88%
Changement à 6 Mois
0.85%
Changement Annuel
0.85%
