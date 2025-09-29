- Обзор рынка
PCG-PD: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock
Курс PCG-PD за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.87, а максимальная — 17.90.
Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCG-PD сегодня?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock (PCG-PD) сегодня оценивается на уровне 17.87. Инструмент торгуется в пределах -0.33%, вчерашнее закрытие составило 17.93, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock в настоящее время оценивается в 17.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.85% и USD. Отслеживайте движения PCG-PD на графике в реальном времени.
Как купить акции PCG-PD?
Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock (PCG-PD) по текущей цене 17.87. Ордера обычно размещаются около 17.87 или 18.17, тогда как 2 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCG-PD?
Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 16.46 - 18.28 и текущей цены 17.87. Многие сравнивают 1.88% и 0.85% перед размещением ордеров на 17.87 или 18.17. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?
Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PD) за последний год составила 18.28. Акции заметно колебались в пределах 16.46 - 18.28, сравнение с 17.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?
Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PD) за год составила 16.46. Сравнение с текущими 17.87 и 16.46 - 18.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCG-PD?
В прошлом Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.93 и 0.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.93
- Open
- 17.90
- Bid
- 17.87
- Ask
- 18.17
- Low
- 17.87
- High
- 17.90
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 1.88%
- 6-месячное изменение
- 0.85%
- Годовое изменение
- 0.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%