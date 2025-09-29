КотировкиРазделы
PCG-PD
PCG-PD: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock

17.87 USD 0.06 (0.33%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PCG-PD за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.87, а максимальная — 17.90.

Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PCG-PD сегодня?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock (PCG-PD) сегодня оценивается на уровне 17.87. Инструмент торгуется в пределах -0.33%, вчерашнее закрытие составило 17.93, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock в настоящее время оценивается в 17.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.85% и USD. Отслеживайте движения PCG-PD на графике в реальном времени.

Как купить акции PCG-PD?

Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock (PCG-PD) по текущей цене 17.87. Ордера обычно размещаются около 17.87 или 18.17, тогда как 2 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PCG-PD?

Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 16.46 - 18.28 и текущей цены 17.87. Многие сравнивают 1.88% и 0.85% перед размещением ордеров на 17.87 или 18.17. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?

Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PD) за последний год составила 18.28. Акции заметно колебались в пределах 16.46 - 18.28, сравнение с 17.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?

Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PD) за год составила 16.46. Сравнение с текущими 17.87 и 16.46 - 18.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PCG-PD?

В прошлом Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.93 и 0.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.87 17.90
Годовой диапазон
16.46 18.28
Предыдущее закрытие
17.93
Open
17.90
Bid
17.87
Ask
18.17
Low
17.87
High
17.90
Объем
2
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
1.88%
6-месячное изменение
0.85%
Годовое изменение
0.85%
