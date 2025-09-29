- Panorámica
PCG-PD: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock
El tipo de cambio de PCG-PD de hoy ha cambiado un -0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.87, mientras que el máximo ha alcanzado 17.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PCG-PD hoy?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock (PCG-PD) se evalúa hoy en 17.87. El instrumento se negocia dentro de -0.33%; el cierre de ayer ha sido 17.93 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PCG-PD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock se evalúa actualmente en 17.87. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.85% y USD. Monitoree los movimientos de PCG-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PCG-PD?
Puede comprar acciones de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock (PCG-PD) al precio actual de 17.87. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.87 o 18.17, mientras que 2 y -0.17% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PCG-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PCG-PD?
Invertir en Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock implica tener en cuenta el rango anual 16.46 - 18.28 y el precio actual 17.87. Muchos comparan 1.88% y 0.85% antes de colocar órdenes en 17.87 o 18.17. Estudie los cambios diarios de precios de PCG-PD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PG&E Corp?
El precio más alto de PG&E Corp (PCG-PD) en el último año ha sido 18.28. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.46 - 18.28, una comparación con 17.93 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PG&E Corp?
El precio más bajo de PG&E Corp (PCG-PD) para el año ha sido 16.46. La comparación con los actuales 17.87 y 16.46 - 18.28 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PCG-PD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PCG-PD?
En el pasado, Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 17.93 y 0.85% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 17.93
- Open
- 17.90
- Bid
- 17.87
- Ask
- 18.17
- Low
- 17.87
- High
- 17.90
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.33%
- Cambio mensual
- 1.88%
- Cambio a 6 meses
- 0.85%
- Cambio anual
- 0.85%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.