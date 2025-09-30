- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PCG-PD: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock
Il tasso di cambio PCG-PD ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.87 e ad un massimo di 17.90.
Segui le dinamiche di Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PCG-PD oggi?
Oggi le azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock sono prezzate a 17.87. Viene scambiato all'interno di -0.33%, la chiusura di ieri è stata 17.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PCG-PD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock pagano dividendi?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock è attualmente valutato a 17.87. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PCG-PD.
Come acquistare azioni PCG-PD?
Puoi acquistare azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock al prezzo attuale di 17.87. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.87 o 18.17, mentre 2 e -0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PCG-PD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PCG-PD?
Investire in Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 16.46 - 18.28 e il prezzo attuale 17.87. Molti confrontano 1.88% e 0.85% prima di effettuare ordini su 17.87 o 18.17. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PCG-PD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo massimo di PG&E Corp nell'ultimo anno è stato 18.28. All'interno di 16.46 - 18.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo più basso di PG&E Corp (PCG-PD) nel corso dell'anno è stato 16.46. Confrontandolo con gli attuali 17.87 e 16.46 - 18.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PCG-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PCG-PD?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.93 e 0.85%.
- Chiusura Precedente
- 17.93
- Apertura
- 17.90
- Bid
- 17.87
- Ask
- 18.17
- Minimo
- 17.87
- Massimo
- 17.90
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.33%
- Variazione Mensile
- 1.88%
- Variazione Semestrale
- 0.85%
- Variazione Annuale
- 0.85%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4