PCG-PD: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock

17.87 USD 0.06 (0.33%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PCG-PD ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.87 e ad un massimo di 17.90.

Segui le dinamiche di Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PCG-PD oggi?

Oggi le azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock sono prezzate a 17.87. Viene scambiato all'interno di -0.33%, la chiusura di ieri è stata 17.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PCG-PD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock pagano dividendi?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock è attualmente valutato a 17.87. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PCG-PD.

Come acquistare azioni PCG-PD?

Puoi acquistare azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock al prezzo attuale di 17.87. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.87 o 18.17, mentre 2 e -0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PCG-PD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PCG-PD?

Investire in Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 16.46 - 18.28 e il prezzo attuale 17.87. Molti confrontano 1.88% e 0.85% prima di effettuare ordini su 17.87 o 18.17. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PCG-PD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni PG&E Corp?

Il prezzo massimo di PG&E Corp nell'ultimo anno è stato 18.28. All'interno di 16.46 - 18.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PG&E Corp?

Il prezzo più basso di PG&E Corp (PCG-PD) nel corso dell'anno è stato 16.46. Confrontandolo con gli attuali 17.87 e 16.46 - 18.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PCG-PD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PCG-PD?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.93 e 0.85%.

Intervallo Giornaliero
17.87 17.90
Intervallo Annuale
16.46 18.28
Chiusura Precedente
17.93
Apertura
17.90
Bid
17.87
Ask
18.17
Minimo
17.87
Massimo
17.90
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.33%
Variazione Mensile
1.88%
Variazione Semestrale
0.85%
Variazione Annuale
0.85%
