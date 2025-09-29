PCG-PD: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock
今日PCG-PD汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点17.87和高点17.90进行交易。
关注Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PCG-PD股票今天的价格是多少？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock股票今天的定价为17.87。它在-0.33%范围内交易，昨天的收盘价为17.93，交易量达到2。PCG-PD的实时价格图表显示了这些更新。
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock股票是否支付股息？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock目前的价值为17.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.85%和USD。实时查看图表以跟踪PCG-PD走势。
如何购买PCG-PD股票？
您可以以17.87的当前价格购买Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock股票。订单通常设置在17.87或18.17附近，而2和-0.17%显示市场活动。立即关注PCG-PD的实时图表更新。
如何投资PCG-PD股票？
投资Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock需要考虑年度范围16.46 - 18.28和当前价格17.87。许多人在以17.87或18.17下订单之前，会比较1.88%和。实时查看PCG-PD价格图表，了解每日变化。
PG&E Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PG&E Corp的最高价格是18.28。在16.46 - 18.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock的绩效。
PG&E Corp股票的最低价格是多少？
PG&E Corp（PCG-PD）的最低价格为16.46。将其与当前的17.87和16.46 - 18.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCG-PD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PCG-PD股票是什么时候拆分的？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.93和0.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.93
- 开盘价
- 17.90
- 卖价
- 17.87
- 买价
- 18.17
- 最低价
- 17.87
- 最高价
- 17.90
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 1.88%
- 6个月变化
- 0.85%
- 年变化
- 0.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值