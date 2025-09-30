KurseKategorien
Währungen / PCG-PD
PCG-PD: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock

17.87 USD 0.06 (0.33%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PCG-PD hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.87 bis zu einem Hoch von 17.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PCG-PD heute?

Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock (PCG-PD) notiert heute bei 17.87. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.93 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von PCG-PD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PCG-PD Dividenden?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock wird derzeit mit 17.87 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PD zu verfolgen.

Wie kaufe ich PCG-PD-Aktien?

Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock (PCG-PD) zum aktuellen Kurs von 17.87 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.87 oder 18.17 platziert, während 2 und -0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PCG-PD-Aktien?

Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 16.46 - 18.28 und der aktuelle Kurs 17.87 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.88% und 0.85%, bevor sie Orders zu 17.87 oder 18.17 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PD) im vergangenen Jahr lag bei 18.28. Innerhalb von 16.46 - 18.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PD) im Laufe des Jahres betrug 16.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.87 und der Spanne 16.46 - 18.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PCG-PD statt?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.93 und 0.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.87 17.90
Jahresspanne
16.46 18.28
Vorheriger Schlusskurs
17.93
Eröffnung
17.90
Bid
17.87
Ask
18.17
Tief
17.87
Hoch
17.90
Volumen
2
Tagesänderung
-0.33%
Monatsänderung
1.88%
6-Monatsänderung
0.85%
Jahresänderung
0.85%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4