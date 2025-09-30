- Übersicht
PCG-PD: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock
Der Wechselkurs von PCG-PD hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.87 bis zu einem Hoch von 17.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PCG-PD heute?
Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock (PCG-PD) notiert heute bei 17.87. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.93 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von PCG-PD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PCG-PD Dividenden?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock wird derzeit mit 17.87 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PD zu verfolgen.
Wie kaufe ich PCG-PD-Aktien?
Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock (PCG-PD) zum aktuellen Kurs von 17.87 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.87 oder 18.17 platziert, während 2 und -0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PCG-PD-Aktien?
Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 16.46 - 18.28 und der aktuelle Kurs 17.87 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.88% und 0.85%, bevor sie Orders zu 17.87 oder 18.17 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PD) im vergangenen Jahr lag bei 18.28. Innerhalb von 16.46 - 18.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PD) im Laufe des Jahres betrug 16.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.87 und der Spanne 16.46 - 18.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PCG-PD statt?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Red. Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.93 und 0.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.93
- Eröffnung
- 17.90
- Bid
- 17.87
- Ask
- 18.17
- Tief
- 17.87
- Hoch
- 17.90
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.33%
- Monatsänderung
- 1.88%
- 6-Monatsänderung
- 0.85%
- Jahresänderung
- 0.85%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4