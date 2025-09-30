CotaçõesSeções
PCG-PC: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock

19.10 USD 0.67 (3.64%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PCG-PC para hoje mudou para 3.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.10 e o mais alto foi 19.10.

Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PCG-PC hoje?

Hoje Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) está avaliado em 19.10. O instrumento é negociado dentro de 3.64%, o fechamento de ontem foi 18.43, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PC em tempo real.

As ações de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock pagam dividendos?

Atualmente Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock está avaliado em 19.10. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.52% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PCG-PC?

Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) pelo preço atual 19.10. Ordens geralmente são executadas perto de 19.10 ou 19.40, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PCG-PC?

Investir em Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 17.52 - 19.50 e o preço atual 19.10. Muitos comparam 5.82% e 3.52% antes de enviar ordens em 19.10 ou 19.40. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?

O maior preço de PG&E Corp (PCG-PC) no último ano foi 19.50. As ações oscilaram bastante dentro de 17.52 - 19.50, e a comparação com 18.43 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?

O menor preço de PG&E Corp (PCG-PC) no ano foi 17.52. A comparação com o preço atual 19.10 e 17.52 - 19.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PC?

No passado Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.43 e 3.52% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.10 19.10
Faixa anual
17.52 19.50
Fechamento anterior
18.43
Open
19.10
Bid
19.10
Ask
19.40
Low
19.10
High
19.10
Volume
1
Mudança diária
3.64%
Mudança mensal
5.82%
Mudança de 6 meses
3.52%
Mudança anual
3.52%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4