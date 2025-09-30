- Visão do mercado
PCG-PC: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock
A taxa do PCG-PC para hoje mudou para 3.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.10 e o mais alto foi 19.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PCG-PC hoje?
Hoje Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) está avaliado em 19.10. O instrumento é negociado dentro de 3.64%, o fechamento de ontem foi 18.43, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PC em tempo real.
As ações de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock pagam dividendos?
Atualmente Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock está avaliado em 19.10. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.52% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PCG-PC?
Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock (PCG-PC) pelo preço atual 19.10. Ordens geralmente são executadas perto de 19.10 ou 19.40, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PCG-PC?
Investir em Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 17.52 - 19.50 e o preço atual 19.10. Muitos comparam 5.82% e 3.52% antes de enviar ordens em 19.10 ou 19.40. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?
O maior preço de PG&E Corp (PCG-PC) no último ano foi 19.50. As ações oscilaram bastante dentro de 17.52 - 19.50, e a comparação com 18.43 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?
O menor preço de PG&E Corp (PCG-PC) no ano foi 17.52. A comparação com o preço atual 19.10 e 17.52 - 19.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PC?
No passado Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.43 e 3.52% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.43
- Open
- 19.10
- Bid
- 19.10
- Ask
- 19.40
- Low
- 19.10
- High
- 19.10
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 3.64%
- Mudança mensal
- 5.82%
- Mudança de 6 meses
- 3.52%
- Mudança anual
- 3.52%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4