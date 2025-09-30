- Panoramica
PCG-PC: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock
Il tasso di cambio PCG-PC ha avuto una variazione del 3.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.10 e ad un massimo di 19.10.
Segui le dinamiche di Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PCG-PC oggi?
Oggi le azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock sono prezzate a 19.10. Viene scambiato all'interno di 3.64%, la chiusura di ieri è stata 18.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PCG-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock pagano dividendi?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock è attualmente valutato a 19.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PCG-PC.
Come acquistare azioni PCG-PC?
Puoi acquistare azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock al prezzo attuale di 19.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.10 o 19.40, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PCG-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PCG-PC?
Investire in Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 17.52 - 19.50 e il prezzo attuale 19.10. Molti confrontano 5.82% e 3.52% prima di effettuare ordini su 19.10 o 19.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PCG-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo massimo di PG&E Corp nell'ultimo anno è stato 19.50. All'interno di 17.52 - 19.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PG&E Corp?
Il prezzo più basso di PG&E Corp (PCG-PC) nel corso dell'anno è stato 17.52. Confrontandolo con gli attuali 19.10 e 17.52 - 19.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PCG-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PCG-PC?
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.43 e 3.52%.
- Chiusura Precedente
- 18.43
- Apertura
- 19.10
- Bid
- 19.10
- Ask
- 19.40
- Minimo
- 19.10
- Massimo
- 19.10
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 3.64%
- Variazione Mensile
- 5.82%
- Variazione Semestrale
- 3.52%
- Variazione Annuale
- 3.52%
