PCG-PC: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock

19.10 USD 0.67 (3.64%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PCG-PC ha avuto una variazione del 3.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.10 e ad un massimo di 19.10.

Segui le dinamiche di Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PCG-PC oggi?

Oggi le azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock sono prezzate a 19.10. Viene scambiato all'interno di 3.64%, la chiusura di ieri è stata 18.43 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PCG-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock pagano dividendi?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock è attualmente valutato a 19.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PCG-PC.

Come acquistare azioni PCG-PC?

Puoi acquistare azioni Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock al prezzo attuale di 19.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.10 o 19.40, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PCG-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PCG-PC?

Investire in Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 17.52 - 19.50 e il prezzo attuale 19.10. Molti confrontano 5.82% e 3.52% prima di effettuare ordini su 19.10 o 19.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PCG-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni PG&E Corp?

Il prezzo massimo di PG&E Corp nell'ultimo anno è stato 19.50. All'interno di 17.52 - 19.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.43 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PG&E Corp?

Il prezzo più basso di PG&E Corp (PCG-PC) nel corso dell'anno è stato 17.52. Confrontandolo con gli attuali 19.10 e 17.52 - 19.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PCG-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PCG-PC?

Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.43 e 3.52%.

Intervallo Giornaliero
19.10 19.10
Intervallo Annuale
17.52 19.50
Chiusura Precedente
18.43
Apertura
19.10
Bid
19.10
Ask
19.40
Minimo
19.10
Massimo
19.10
Volume
1
Variazione giornaliera
3.64%
Variazione Mensile
5.82%
Variazione Semestrale
3.52%
Variazione Annuale
3.52%
