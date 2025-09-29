- 概要
PCG-PC: Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stock
PCG-PCの今日の為替レートは、3.64%変化しました。日中、通貨は1あたり19.10の安値と19.10の高値で取引されました。
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PCG-PC株の現在の価格は？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stockの株価は本日19.10です。3.64%内で取引され、前日の終値は18.43、取引量は1に達しました。PCG-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stockの株は配当を出しますか？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stockの現在の価格は19.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.52%やUSDにも注目します。PCG-PCの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PC株を買う方法は？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stockの株は現在19.10で購入可能です。注文は通常19.10または19.40付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。PCG-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
PCG-PC株に投資する方法は？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stockへの投資では、年間の値幅17.52 - 19.50と現在の19.10を考慮します。注文は多くの場合19.10や19.40で行われる前に、5.82%や3.52%と比較されます。PCG-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最高値は？
PG&E Corpの過去1年の最高値は19.50でした。17.52 - 19.50内で株価は大きく変動し、18.43と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stockのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最低値は？
PG&E Corp(PCG-PC)の年間最安値は17.52でした。現在の19.10や17.52 - 19.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PCG-PCの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PCの株式分割はいつ行われましたか？
Pacific Gas & Electric Co 5% 1st Preferred Stockは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.43、3.52%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.43
- 始値
- 19.10
- 買値
- 19.10
- 買値
- 19.40
- 安値
- 19.10
- 高値
- 19.10
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 3.64%
- 1ヶ月の変化
- 5.82%
- 6ヶ月の変化
- 3.52%
- 1年の変化
- 3.52%
